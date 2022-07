Belen Rodriguez ha raccontato di aver avuto il coronavirus in una forma anche pesante: le parole sui social dell’argentina.

Rivelazione pomeridiana per Belen Rodriguez che attraverso alcune stories su Instagram ha reso noto ai suoi fan di aver avuto il Covid, per giunta in una forma pesante. La modella argentina ha raccontato ai seguaci di essere sparita dai social per un po’ a causa del virus e non per altre vicende legate a situazioni “amorose” o di lavoro.

Belen Rodriguez: “Ho preso il Covid in modo pesante”

Sempre attiva sui social, Belen aveva smesso di pubblicare contenuti su Instagram. Né post né, soprattutto, stories che solitamente vengono usate per raccontare cosa sta accadendo “in diretta”.

La donna aveva allarmato tutti i suoi fan. Alcuni avevano pensato anche ad una nuova crisi con Stefano De Martino, rumor poi smentito dal conduttore napoletano. Solo oggi, si è conosciuto il reale motivo della “sparizion”. La showgirl, rientrata a Milano per registrare la nuova edizione di ‘Tu Si Que Vales’, ha confessato di essersi ammalata di Covid.

“Sono sparita per questo motivo, ho preso il Covid”, ha detto l’argentina. “Ora sono sana e salva ma è stato pesante, l’ho preso in maniera brutta”, ha spiegato la modella ai fan, smentendo così le voci circolate a proposito di altre situazioni. “Per quello sono sparita da Instagram per qualche giorno, non per le cavolate che hanno detto”.

