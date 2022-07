“Invitation gate” per il compleanno di Soleil Sorge. Un vero e proprio caso che la bella influencer stoppa con dichiarazioni sibilline…

Qualche giorno fa vi avevamo parlato della festa di compleanno di Soleil Sorge. Una evento molto bello e organizzato nel minimo dettaglio. Un party al quale, però, non hanno partecipato tanti vipponi, compresi diversi che da poco avevano preso parte al Grande Fratello. Pipol Gossip aveva intervistato molti di questi personaggi chiedendo informazioni relativamente alla festa dell’influencer andando a creare quello che la diretta interessata definirà poi “invitation gate”.

Soleil Sorge e le polemiche per il suo compleanno

Soleil Sorge

“La domanda che ci siamo posti in queste ultime ore e che ha fatto divertire, ma anche arrabbiare molti, è stata una: ‘Sei stato al compleanno di Soleil?'”. Sono queste le parole di Pipol che spiegano come sia nata la querelle relativa alla festa della nota giovane influencer e ai mancati inviti ad alcuni ex concorrenti del GF Vip e non solo.

“Una grossa percentuale di ex gieffini che ci hanno dato risposta, alla fine, hanno esposto il loro rammarico di non esserci stati. Qualcuno ha svicolato, e qualcun altro ci ha esternato una rabbia incontrollata. Ma chi sono gli assenti che non hanno risposto alle telefonate dei nostri redattori? Le due sorelle Clarissa e Jessica Selassié. La prima ha riattaccato senza un saluto dopo averci detto ‘non sono interessata’. La seconda lasciava squillare senza rispondere. La bella coppia Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi. Ad entrambi squillava e cadeva giù la linea dopo poco. E Francesca Cipriani che, dopo il primo tentativo, ha fatto rispondere al fidanzato che prendeva informazioni sull’intervista senza dare risposta o passare la ‘cornetta’ a Francesca”, si legge ancora su Pipol.

Ora, però, è arrivato il momento di Soleil e della sua durissima risposta: “Siete tutti invitati ufficialmente”, ha scherzato la ragazza provocando ancora tutti. “Rido perché non pensavo che per il mio compleanno potesse scoppiare questo ‘invitation gate’. Un saluto e un grazie a Pipol TV per queste dichiarazioni che ha ottenuto. Ma alcune dichiarazioni fatte sono davvero allucinanti e assolutamente fake. Ma capisco che per far parlare di sé bisogna inventarsi la qualunque”.

Di seguito il post di Pipol Gossip su Instagram con le parole di Soleil:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG