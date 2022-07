Location da sogno e invitati speciali alla festa dei 28 anni di Soleil Sorge. Sui social le immagini del party sono diventate virali.

Nelle scorse ore era arrivata una dedica speciale dalla sua cara amica Dayane Mello, adesso Soleil Sorge ha potuto finalmente festeggiare dal vivo con i suoi affetti più cari l’arrivo dei 28 anni. Festa davvero mozzafiato per la giovane modella e volto noto del piccolo schermo che ha organizzato un party di un certo spessore per il lieto giorno.

Soleil Sorge, la festa dei 28 anni: chi c’era e le foto

Soleil Sorge

Soleil Sorge ha compiuto 28 anni. La modella e opinionista tv ha festeggiato il lieto evento in compagnia di molti amici e, ovviamente, in presenza di sua madre, una presenza immancabile nella sua vita. Sui social, nelle stories Instagram della festeggiata ma anche in quelle degli invitati, è possibile vedere come è andata la serata. Allo stesso modo è possibile capire meglio chi fosse presente.

Da quanto si apprende, sembra che la ragazza abbia festeggiato all’Isola Beach di Porto Cesareo, località famosissima del Salento, in Puglia. Tra gli ospiti la carissima amica Dayane Mello, ma anche Amedeo e Guenda Goria che hanno condiviso con Soleil l’esperienza del Grande Fratello Vip.

Nel web sono circolate molto foto e anche qualche filmato della serata. Diversi, infatti, i fan che hanno registrato le stories della ragazza e quelle degli invitati. Da questi contenuti è possibile vedere il tema della festa, un “white party”, ma anche come è stata allestita la location.

In evidenza una lunga tavola con fiori posizionata sotto ad un pergolato fatto di lucine. Pezzo forte della serata la musica e il divertimento ma anche il momento dell’arrivo e del taglio della torta che è stato accompagnato da fuochi d’artificio.

Un compleanno bellissimo che è stato vissuto in un certo modo anche sui social ed in particolare su Twitter dove nelle ultime ore era in voga l’hasthag “Happy bday Soleil”.

Di seguito un post su Twitter pubblicato dall’utente Antonel65509076:

Bellissimo posto si vede che Soleil ha un ottimo gusto HAPPY BDAY SOLEIL #Soleilturns28 #SoleArmy pic.twitter.com/ULPu5Ch6wA — Antonella (@Antonel65509076) July 5, 2022

Questo, invece, un mini video pubblicato sempre su Twitter da un altro utente, j4deex:

Finalmente vediamo qualcosa 🥳



HAPPY BDAY SOLEIL pic.twitter.com/J9aHvNFRyH — gi4dx👿 (@j4deex) July 5, 2022

