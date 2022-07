Uscirà tra poche ore ‘Tu mi perdicion’, l’ultimo brano musicale di Arisa che per il lancio ha scelto un modo molto particolare…

Arisa si mette a nudo in ogni senso. La nota cantante, in occasione del lancio del suo ultimo lavoro, “Tu mi perdicion”, ha scelto un post su Instagram molto particolare in cui, con una sua immagine senza veli, coperta da solo dalle sue mani e da quelle di qualcun altro, confessa come la sua visione del mondo, e dell’amore, sia cambiata.

Arisa e il post social senza veli

Arisa

“Fratelli e Sorelle, domani a mezzanotte esce “tu mí perdícíon” .Tutto cambia, si trasforma, e anche l’amore adesso vibra a una frequenza diversa”. Inzia così il messaggio di Arisa a propopisto del suo ultimo lavoro presto in uscita. La cantante ha annunciato ai suoi tanti ammiratori e seguaci social l’arrivo di un nuovo pezzo dal significato importantissimo.

“Il tempo cura e ti mostra la vera natura delle cose se non ti fermi. Il mio cuore ha attraversato un periodo molto duro per la prima volta nella vita, ho versato molte lacrime e combattuto con la fissa di un’idea che mi ha rubato il sorriso per mesi. Un pensiero circolare, fatto di notti insonni, come se avessi una febbre strana che mi ha tolto la fame e la voglia di tutto. Adesso sto meglio. Ho capito che l’amore vero non l’avevo mai provato prima e mi sono scoperta in grado di dare tanto. Non m’importa dell’esito. Sono orgogliosa di me e lo rifarei altre mille volte”.

Poi, entrando nel dettaglio del brano: “Tu Mi perdicion racconta la storia del mio amore, che non cede più al dolore, ma neanche si dissolve. Rimane dentro e fortifica, rinnova, indica la strada. Strano è l’amore quando è autentico, indefinibile ma potentissimo, onnipresente anche nella perenne assenza. Manca, piango, vivo, passa. X boys and girls dal cuore spezzato, che possiate trovare la forza di andare oltre e di coltivare l’amore come un’esperienza intensa, mistica, personale e libera. Amen”.

Di seguito il post Instagram della cantante:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG