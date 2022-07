Fedez scatenato contro Selvaggia Lucarelli che lo aveva accusato poco prima per un selfie. Sui social è “guerra” aperta.

Non sono nuovi a discussioni uno contro l’altro e anche l’ultimo botta e risposta è assolutamente degno di nota. Parliamo di Fedez e Selvaggia Lucarelli che sui social hanno dato spettacolo tra storie Instagram e parole grosse. La colpa? Tutta di un selfie di troppo…

Fedez sbotta contro Selvaggia Lucarelli: cosa è successo

Che il clima tra Fedez, sua moglie Chiara Ferragni e Selvaggia Lucarelli fosse teso era noto, ma che le parti tornassero a “litigare” con toni così accesi non ce lo si poteva proprio aspettare.

Ecco che il pomeriggio social su Instagram è stato caratterizzato da una grossa polemica partita da un selfie e da un messaggio della giornalista all’indirizzo del rapper, colpevole di essersi scattato una foto con un addetto della sicurezza diventato virale di recente. “Comunque ormai ho il terrore di questa persona, ogni persona va virale lui lo deve trasformare in suo contenuto”, la storia social della donna.

Dal canto suo, evidentemente stufo degli attacchi della giornalista, il rapper ha risposto molto duramente: “Io sono un mostro che cavalca il momento? Tu fai la stessa cosa, se non di peggio”, ha detto Fedez rivolgendosi alla Lucarelli e iniziando a pubblicare una serie di foto in cui ricorda quando la donna, negli anni passati, aveva cavalcato l’onda di certe tematiche anche forti come il revenge porno o quando, nel 2016, aveva “promosso” il video hard di Belen Rodriguez.

Ma il rapper, nella sua risposta, è stato decisamente durissimo proseguendo: “Sono anni che stuzzichi me e la mia famiglia e devi ringraziare che non c’è mia moglie qui con me a tenermi e impedirmi di risponderti. Non pensare di essere migliore di me perché forse ti dimentichi di quando insultavi un neonato, il figlio di Belen, dicendo che era brutto, o quando dici che io faccio schifo a pubblicare le sedute dal mio psicologo per aiutare me stesso e cercare di aiutare gli altri. Ti dimentichi che tu ti sei fatta pagare per fare un podcast per parlare della tua relazione tossica. Davvero, potrei andare avanti all’infinito quindi io la chiudo qua”.

Il ragazzo si è poi pentito della sua lunga risposta affermando che si è trattata di una perdita di tempo e che certe cose non meritano attenzione. “Non perdete tempo dietro a persone inutili perché io oggi ho fatto una stron**ta”, ha aggiunto rivolgendosi ai fan.

Di seguito il messaggio della Lucarelli che ha scatenato tutto:

Questa, invece, la storia Instagram di Fedez:

