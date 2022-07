Nuovi rumors di un possibile flirt per Bella Thorne che dopo l’addio a Benji potrebbe aver intrapreso una relazione con un attore famoso…

Solamente un mese fa, l’annuncio della fine della storia con Benjamin Mascolo, in arte Benji, oggi per Bella Thorne si torna a parlare di amore o, per lo meno, di una nuova presunta relazione. La splendida modella e attrice potrebbe aver intrapreso una relazione con un volto molto noto del cinema e del settore: Ryan Eggold, protagonista della serie ‘New Amsterdam’.

Bella Thorne, nuovo amore dopo Benji: l’indiscrezione

Bella Thorne

Dopo l’annuncio arrivato lo scorso 3 giugno della fine della sua relazione con Benji, Bella Thorne, secondo Page Six, starebbe frequentando un altro uomo. La 24enne starebbe frequentando Ryan Eggold, collega attore, nonché star della serie ‘New Amsterdam’.

Secondo quanto riferiscono fonti della testata i due sarebbero stati avvisati nei pressi dell’hotel e ristorante ‘Surf Lodge di Montauk’ a New York. La “coppia” avrebbe dovuto prendere parte ad una cena organizzata dall’attrice Rosario Dawson, ma a quanto pare avrebbero cambiato i loro piani per stare soli soletti e trasformare quella sera in un qualcosa di più romantico e intimo.

La Thorne e Ryan Eggold raggiunti proprio da Page Six non si sono pronunciati sulla presuna storia: niente conferme quindi, ma neppure delle smentite.

A questo punto non resta che attendere e vedere se le cose si faranno più serie anche sotto la luce dei riflettori. I fan dei due attori non vedono l’ora di saperne di più…

Di seguito un recente post su Instagram della donna:

Questo, invece, l’ultimo post pubblicato dall’attore su Instagram:

