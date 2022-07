L’ex naufraga Marialaura De Vitis ha parlato dopo l’esperienza sull’Isola: tanti temi, anche delicati, affrontati dalla ragazza.

Intervista a tuttotondo a Fanpage per Marialaura De Vitis, reduce dell’esperienza a L’Isola dei Famosi. L’ex naufraga ha parlato di diversi argomenti legati al reality ma anche, e soprattutto, alla sua vita privata e a qualche problematica con cui ha dovuto fare i conti in passato: l’anoressia.

Marialaura De Vitis: tra Isola dei Famosi e anoressia

Isola dei famosi

L’intervista parte dalle sue condizioni di salute ora dopo l’Isola e su come stia dopo l’esperienza: “Quest’isola ha creato molti infortuni e disagi, ma devo dire che io sto bene, sono fortunata. Non ho nessun sintomo particolare dopo l’Isola. Sono solo ancora un po’ segnata dai mosquito, ma i segni andranno via col tempo. Per il resto, sto bene”, ha detto l’ex fidanzata di Paolo Brosio.

A proposito della partecipazione di Marialaura De Vitis al reality e il tema dell’anoressia di cui la ragazza ha sofferto: “Mi sono posta il problema anch’io prima di accettare. Avevo paura, ma pensavo anche di essere abbastanza forte per farcela. Devo dire che la testa di una persona malata di anoressia, funziona in modo diverso rispetto alle dinamiche dell’isola. Ti spiego. Sull’isola tutti mangiavamo poco, non si poteva scegliere se avere più o meno cibo. Questa suddivisione uguale, ti impedisce di fare paragoni, di pensare se hai mangiato poco o tanto. Non ho sofferto troppo la fame, perché mangiavo la mia porzione di riso, il cocco, il cibo che vincevamo con la prova ricompensa. Non ho avuto pensieri malati o legati all’anoressia, anche perché ne sono uscita da tempo”.

Sulla sua malattia, la ragazza ha poi confessato: “Ho iniziato a dimagrire a maggio del 2019. Avevo perso molto peso. Sono arrivata a 45 chili. Rischiavo la vita eppure pensavo di essere bellissima, super forte, ma sempre con qualcosa da togliere. Rifiutavo le uscite a cena e gli inviti ai compleanni oppure arrivavo dopo, solo perché il cibo mi mandava in tilt. Non potevo neanche andare a fare la spesa, perché non la sapevo gestire. Tantissime cose che rovinano la vita. Mia madre e i miei amici sapevano tutto, non mi nascondevo, anche perché era evidente”.

Un messaggio, poi, contro gli haters e tutte quelle persone che non pesano le parole e i commenti, anche sui social: “Le parole fanno male quanto calci e pugni. Prima di scrivere un commento, bisognerebbe pensarci. Chi lo legge potrebbe essere una persona sensibile, che crede davvero agli insulti e agli attacchi, ne fa una malattia e si rovina la vita per degli sconosciuti. Provo pena per le persone cattive, che vomitano odio sui social. Io vado avanti lo stesso, mi spiace per loro. Continuerò la mia battaglia contro il body shaming e contro la violenza verbale. Aiuterò le altre ragazze, perché ho la forza per farlo. E a chi riceve gli insulti voglio dire che l’importante è essere sicuri di se stessi e di quello che si vale, a prescindere dall’aspetto fisico”.

E in Honduras…

Passando a parlare solo di Isola dei Famosi, Marialaura De Vitis ha aggiunto: “Il mio rapporto con Mercedesz? Durante il viaggio di ritorno siamo state sempre insieme come due amiche. Però, tra me e lei c’è questo amore – odio. Certe volte stiamo bene insieme, ridiamo e scherziamo, ma su altri argomenti non ci troviamo. Se mi chiedesse di vederci accetterei, non ho nulla contro di lei.

E su Alessandro Iannoni: “Da casa avevo osservato Alessandro, mi sembrava un bel ragazzo e mi piaceva anche il suo carattere. Sull’Isola ho appurato che è una persona con dei valori, è disponibile, generoso e responsabile. Non ho voluto precludermi una conoscenza. Poi ha dovuto abbandonare il gioco, ma prima mi ha detto che per lui c’era solo amicizia. È tra le persone che vorrei rivedere ma come amico, perché rispetto quello che mi ha detto. Ma non ho finto con lui, ci siamo conosciuti con leggerezza. Alcune cose erano uno scherzo, come la capanna, lo facevamo per fare tribolare Carmen.

