Raffaella Carrà, inaugurata piazza in suo onore a Madrid

Ad un anno dalla sua triste scomparsa, Raffaella Carrà è stata omaggiata da Madrid con l’inaugurazione di una piazza col suo nome. Alla presenza delle autorità locali, tra cui la vice-sindaca della capitale spagnola Begona Villacis e l’ambasciatore d’Italia a Madrid, Raffaele Guariglia, ecco che quest’oggi, mercoledì 6 luglio, la capitale spagnola può vantare l’importante Plaza Raffaella Carrà.

Come riportato dal Corriere della Sera, la piazza si trova nel centro storico della città, in una traversa di calle Fuencarral. Si tratta di un luogo simbolo della comunità Lgbtq+ di cui la showgirl italiana era icona. L’idea era partita un anno fa, a poche ore dall’annuncio della scomparsa dell’artista. La proposta, accettata poi da tutte le forze politiche, era stata avanzata da Mas Madrid, partito di opposizione di sinistra nel Consiglio comunicale della città.

All’inaugurazione di oggi, inoltre, hanno partecipato anche esponenti del movimento Lgbtq+ e alcuni familiari della Carrà. “A un anno dalla sua scomparsa, siamo qui per ricordare Raffaella Carrà, una delle protagoniste della storia artistica dell’Italia e della Spagna. Una cantante, una ballerina, una presentatrice, un’artista completa che ha avuto un successo mondiale e che con la sua presenza e la sua personalità ha lasciato un segno indelebile nella memoria di ogni italiano e spagnolo”, le parole dell’ambasciatore.

Presente a Madrid anche Sergio Japino, ex compagno e storico regista degli spettacoli dell’artista che ha commentato: “Per lei era a volte il secondo, a volte il primo Paese”, le parole facendo riferimento alla Spagna e al significato per la showgirl italiana.

Di seguito alcune immagini pubblicate in un post su Twitter dall’account Italy in Spain:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram