Sciopero nazionale dei tassisti che non mancano di citare Selvaggia Lucarelli che spesso ha preso posizioni non a favore della categoria.

Tagliente e spesso al centro di tante discussioni con Vip o artisti di vario genere, Selvaggia Lucarelli torna a far parlare di sé, anche se questa volta in modo, in un certo senso, indiretto. La giornalista televisiva è stata chiamata in causa dai tassisti che, in queste ore, stanno paralizzando intere città con lo sciopero nazionale. Direte voi, cosa ha a che vedere l’opinionista tv con questo? Ecco, durante le manifestazioni della categoria, la donna è stata presa di mira con dei cori offensivi che sul web stanno diventando virali.

Selvaggia Lucarelli insultata dai tassisti

Selvaggia Lucarelli ha spesso criticato la categoria dei tassisti e anche di recente ha commentato in modo piuttosto negativo alcuni comportamenti di molti di loro.

Tra le storie Instagram aveva detto solamente pochi giorni fa: “Giorno 29 giugno, salgo su questo taxi. Chiedo: ‘non ha la carta?’ Lui: ‘sì’. Io: ‘scusi e allora perché quel cartello?’ Lui: ‘perché ci sono delle persone che hanno certe facce da ceffi, a quelli chiedo il contante’. Io: ‘in che senso scusi?’. Lui: ‘eh perché poi magari finisce la corsa e scappano’. Io: ‘si fa dare la caparra prima, non ho capito?’. Lui: ‘emmm emmmm”.

In un’altra occasione aveva poi parlato di come ci siano davvero pochi tassisti onesti.

Ecco perché, non stupisce poi vedere molti di loro, durante le manifestazioni di queste ore, prendersela a gran voce con la donna: “Selvaggia Lucarelli è una pu***na”, il coro che, attraverso un filmato, è diventato virale sul web.

Insulti gratuiti e, onestamente, non giustificabili a cui si aggiungono anche i tanti commenti negativi che accompagnando le immagini. Quale sarà la “vendetta” della Lucarelli? Non resta che attendere…

Di seguito il filmato dei tassisti contro la Lucarelli condiviso su Twitter dall’utente GandalfRevn in un post:

