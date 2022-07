Dopo il primo dissing social tra Selvaggia Lucarelli e Salmo, la giornalista non molla e replica nuovamente svelando un particolare del cantante.

Nuova replica di Selvaggia Lucarelli a Salmo sui social. I due erano stati protagonisti ieri, di un feroce scontro su Twitter ma la giornalista non sembra voler mollare e rivela un particolare imbarazzante dell’artista.

La replica di Selvaggia Lucarelli a Salmo

Salmo

Su Twitter Selvaggia Lucarelli e Salmo sono stati protagonisti di un dissing piuttosto acceso. Tutto è iniziando quando il cantante ha modificato il cognome della giornalista in S*carelli. Da lì l’opinionista si è infuriata e Salmo dichiarava: “Mi hanno storpiato il cognome mille volte, non ho mai fatto nessun post a riguardo. Per favore falla finita con sta roba del sessismo che non c’entra nulla. Il vittimismo da opinioninstagram è passato ormai. Forse. Ciao Selvà“.

Oggi su Instagram, Selvaggia Lucarelli replica al cantante: “Qui nessuno sta frignando bello mio. Ti piacerebbe. Invece il mondo è andato avanti, pensa un po’, e una donna se le storpi il cognome in Sucarelli o le mandi il tuo pisello (non richiesto) in chat come tua abitudine, non piange: ti sputtana. Impara”.

L’opinionista si riferisce all’accusa che una ragazza ha mosso a Salmo un anno fa. A questo punto, la giornalista aggiunge: “Questo oltre a continuare a fare tutto da solo, ci tiene molto a ribadire di essere il King, il maschio supremo che parla con Sucarelli“, poi Lucarelli pubblica una chat tra lei e Salmo in direct: “Devi essere una persona molto triste tu, malata di attenzioni” si legge nella chat tra lei e Salmo, e ancora: “Hai aspettato tutto sto tempo per pensare al contenuto. Mi fai paura, non so se lo fai apposta o ci credi. Tranquilla, nessun insulto, non meriti insulti. Sono contento di non fare la tua vita. Svegliarsi e cercare un content per fare discussione e tenerti in vita sui social“.

E chiude Salmo: “Sai bene che tra qualche giorno nessuno si ricorderà del tuo post e delle tue inutili discussioni. Nella tua vita non c’è creatività e nemmeno un briciolo d’arte, nessuno si ricorderà mai di Selvaggia Lucarelli, sai perché? Perché effettivamente non hai fatto nulla. Non hai lasciato niente di buono. Probabilmente non sono in gamba come te, sono molto ignorante in confronto ma almeno si ricorderanno di me per la mia musica. Forse lascerai il segno a Ballando sotto le stelle“.

