Altro look da capogiro per Chiara Ferragni che è tornata a infiammare i suoi seguaci social con un pantalone “invisibile”…

Ha fatto molto discutere per il reggiseno di cristalli che metteva in evidenza il suo décolleté, adesso Chiara Ferragni sposta l’attenzione sul lato B e con un post su Instagram mostra un outfit decisamente provocante con un pantalone che copre solamente in parte dalla vita in giù. Quasi nulla, a dire il vero, del fondoschiena dove a coprire le grazie della donna ci sono solo le due tasche.

Chiara Ferragni, il pantalone “invisibile” mostra il lato B

Chiara Ferragni 2020

Come detto, Chiara Ferragni, dopo aver sorpreso tutti nella prima giornata della Settimana della Moda con un reggiseno di cristalli che mostrava il seno quasi scoperto, ha fatto più o meno la stessa cosa con un’altra zona del suo corpo, quella posteriore…

La nota imprenditrice digitale ha scelto un oufit targato Mugler per questo secondo giorno di sfilate di alta moda dandosi la definizione di “Mugler Baby”. La moglie di Fedez ha, infatti, deciso di omaggiare il marchio indossando un pantalone decisamente particolare e provocante. Nella parte anteriore delle gambe, ecco la stoffa corprire quasi tutto, fatta eccezione per i lati dal ginocchio in giù circa. Ben diverso il discorso nella parte di dietro.

Qui, il pantalone diventa praticamente invisibile mettendo in risalto il corpo della Ferragni ed in particolare il lato B, coperto quasi unicamente da due tasche, una per gluteo appunto.

Non sono mancati i commenti al suo post con i fan decisamente scatenati per questo look definito “sensuale”, “aggressivo”, “piccante”. Insomma, anche in questo caso, pare proprio che la donna abbia azzeccato il contenuto da condividere con i suoi ammiratori.

Di seguito il post della Ferragni su Instagram con una breve clip con accenno di “sfilata”:

Riproduzione riservata © 2022 - DG