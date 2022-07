Il reggiseno dell’influencer a Parigi per la settimana dell’alta moda lascia poco spazio all’immaginazione, un look davvero molto particolare.

L’influncer si è presentata a Parigi con un look che osa davvero sfavillante. Il suo reggiseno è di cristalli e lascia vedere ogni cosa. Non sono mancate critiche a questo per Chiara Ferragni, il cui outfit è piaciuto ad alcuni utenti, mentre altri lo hanno detestato e lo hanno fatto notare nei commenti.

Il look audace di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni

Come riporta Today: “Tra chi apprezza il look, e commenta con “bellissima”, c’è anche chi invece lo detesta e si chiede come l’influencer faccia ad indossare tali pantaloni con queste temperature caldissime: “Tu bellissima – le scrive un utente – ma nel vestito non riesco a trovare proprio nulla di bello… Sembra il vestito di Halloween che mia madre mi faceva con i sacchi dell’immondizia”.

L’influencer è nota per i suoi look audaci “vedo non vedo” come i pantaloni di Svarowski che la Ferragni ha indossato la settimana scorsa come risposta agli hater. Insomma non è la prima volta che l’imprenditrice osa con outfit molto particolari e, alle volte, eccentrici ma proprio per questo è così importante nel mondo della moda.

In ogni caso la bella influencer ha da poco lasciato la Puglia, dove ha trascorso delle favolose vacanze nel leccese. Lei, Fedez, Vittoria e Leone si sono rifocillati in una masseria del posto con tanto di piscina e cibi tipici. L’influencer si è anche improvvisata cuoca in un video da lei stesso postato su Instagram, mentre era intenta a girare le orecchiette in un grosso pentolone.

