Di ritorno dalla Sardegna Michelle Hunziker, Aurora e Tommaso Zorzi si sono fermati a mangiare la pizza di Briatore e l’hanno omaggiata sui social.

La pizza del Crazy Pizza di Flavio Briatore è stata per mesi al centro delle polemiche. Questo non per il sapore della pizza ma per il prezzo di una margherita (15 euro), giustificato dall’imprenditore in un modo che non ha convinto. Dopo le polemiche Michelle Hunziker, Aurora e Tommaso Zorzi si sono recati a mangiare la famosa pizza e ne hanno approfittato per fare pubblicità.

La reazione di Michelle Hunziker e Aurora alla pizza di Briatore

FLAVIO BRIATORE

“Buona?” chiede Aurora a Michelle Hunziker e lei risponde. “Non riesco neanche a parlare dalla goduria“. Insomma le storie Instagram dei “vipponi” erano tempestate di foto delle famose pizze di Briatore. Proprio l’imprenditore aveva dato il via alle polemiche. A chi polemizzava sui 15 euro della sua margherita, Briatore rispondeva che non fosse possibile pagarla 5 euro.

Ovviamente dopo le sue affermazioni molti pizzaioli, soprattutto da Napoli, hanno polemizzato contro di lui dichiarando il contrario. Sembra però che le critiche degli ultimi mesi non abbiano interessato alla conduttrice che invece fa pubblicità alle sue pizze. La Hunziker è tornata da poco dalla Sardegna dove ha trascorso delle splendide e focose vacanze con Giovanni Angiolini.

La conduttrice una volta tornata dalla Sicilia ha raggiunto il chirurgo che era nella regione per motivi lavorativi. I paparazzi li hanno beccati insieme su un gommone mentre erano occupati a farsi coccole infuocate.

Riproduzione riservata © 2022 - DG