Papà Stash è felice perchè ha appena scoperto il sesso del suo futuro figlio. Il cantante ha già una figlia con Giulia Belmonte, Grace e ora sta per diventare genitore bis. La coppia ha deciso di condividere questa immensa gioia con i propri follower, annunciandolo su Instagram.

Stash lo ha gridato con gioia a tutti i suoi follower: “Arriverà un’altra femmina nella mia vita… e io non vedo l’ora di abbracciarla! Sono felice”. Il cantante ha rivelato sui social che diventerà papà bis di un’eltra femminuccia. La piccola Grace avrà dunque una sorellina e questo la renderà senza dubbio felice.

Giulia Belmonte posta una foto con il pancione e scrive: “Ciao piccola bebè, la mamma, il tuo papà e la tua sorellina Grace ti aspettano! Qui sono già tutti innamorati di te, papà ti canta ogni giorno tante canzoni e la tua sorellina dà sempre tanti bacini sul pancione, chissà se riesci a sentirli.. lei è impaziente di conoscerti e non vede l’ora di giocare con te!”.

Nessun gender party per la coppia che ha deciso di rivelare il sesso della loro bambina senza grandi feste o manifestazioni. Una foto sui social e poche semplici parole, da cui esprimono tutta loro gioia per la notizia. La famiglia si allarga ed è tutta al femminile, il cantante ironizza già sui social: “Le mie femmine, parte 2″.

