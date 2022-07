Gessica Notaro torna ad addestrare i delfini al parco acquatico dopo l’aggressione, un lavoro che l’ha appassionata da sempre.

Gessica Notaro torna al parco acquatico dell’Oltremare di Riccione, dove per 12 anni ha addestrato delfini. Lei stessa racconta ad ANSA la gioia nel tornare a lavorare lì, una sua grande passione, dopo essere stata aggredita con l’acido nel 2017.

Le dichiarazioni di Gessica Notaro

Come riporta FanPage, Gessica Notaro dichiara: “Oggi sono più emozionata di quando sono salita sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo. ” Poi la Notaro parla del calore con cui i suoi colleghi l’hanno accolta: “Se sono diventata quello che sono oggi è anche merito di queste persone, con le quali ho trascorso diversi anni della mia vita“.

E ancora: “In questi 12 anni sono visibilmente cambiata ma ai delfini non interessa. Per loro sono sempre la stessa Gessica. I nostri amici animali, a differenza nostra, non sono dotati dell’uso della parola. Nonostante comunichino con un linguaggio non verbale, riescono forse a capirsi meglio di noi. E ogni giorno ci ricordano l’importanza di valori come amicizia, affetto, amore, rispetto. Cose che a volte noi umani dimentichiamo. Forse perché siamo troppo occupati a giudicare il prossimo.“

La Notaro ha ricominciato con il suo lavoro sabato 2 luglio, per riprendere confidenza con i suoi amici acquatici. Questo l’ha fatta stare bene, dopo le tante sofferenze dovute alle operazioni, al dolore provato e a tutto quello che ha passato per l’aggressione. Ora sta riprendendo se stessa e le sue passione in mano per tornare a vivere.

