Gessica Notaro ha confessato di non essere ancora riuscita a perdonare Edson Tavares per averla sfregiata con l’acido.

Ancora oggi Gessica Notaro non è riuscita a perdonare Edson Tavares, l’ex fidanzato condannato a 15 anni, 5 mesi e 20 giorni di prigione per averla sfregiata con l’acido. La modella ha dichiarato che dal capoverdiano non sarebbe mai giunto il segno di un sincero pentimento e che per questo lei non sarebbe ancora riuscita a voltare pagina (nonostante sia grata alla giustizia per aver dato a Tavares il massimo della pena). “Il mio aggressore non si è mai pentito finora. Ma io so che solo il perdono mi consentir davvero di voltare pagina. Quel giorno arriverà. Lo farò per me, non per Tavares. Lui dovrà vedersela con Dio“, ha dichiarato la Notaro a Storie Italiane.

Gessica Notaro

Gessica Notaro: il mancato perdono a Edson Tavares

Lo stalking, la violenza e infine lo sfregio con l’acido: Gessica Notaro ha subito una violenza inaudita contro cui, ancora oggi, si trova a dover fare i conti guardando ogni giorno la propria immagine allo specchio. La ragazza è riuscita a riappropriarsi del suo viso dopo decine e decine d’interventi chirurgici e sui social lei stessa ha confessato il dolore (fisico e psicologico) dovuto ai segni dell’aggressione, al processo e infine, all’attesa condanna del suo aguzzino.

Nonostante le prove schiaccianti, Tavares ha sempre professato la sua innocenza e non si è mai scusato con l’ex fidanzata. Proprio per questo Gessica Notaro ha confessato a Storie Italiane di non essere riuscita ancora a perdonare l’uomo che ha cercato di portarle via la sua bellezza e la sua identità.

“Lui continua a negare, ma è normale. Questi soggetti non provano empatia, dunque non si sentono in colpa per ciò che hanno fatto. Non si è pentito della sua azione”, ha raccontato la modella, che oggi è fortemente impegnata nella difesa delle donne vittime di violenza.

La nuova vita della modella

Dopo il dramma dell’aggressione Gessica Notaro si è sottoposta a numerosi interventi chirurgici che l’hanno aiutata a tornare in possesso del proprio aspetto. La ragazza ha anche ritrovato la serenità accanto al fidanzato, il campione di equitazione Filippo Bologni.