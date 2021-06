Mara Venier, dopo i due interventi ai denti, è ancora in ospedale: lo scatto della conduttrice con la flebo al braccio preoccupa i fan.

Ore di grande apprensione per Mara Venier: la conduttrice si trova ancora una volta in ospedale e ha condiviso con i fan uno sfogo piuttosto amaro. Sullo scatto postato su Instagram, la donna appare sul letto del nosocomio con una flebo al braccio. Nei giorni scorsi, la conduttrice di Domenica In ha raccontato di aver subito ben due interventi ai denti. Il primo era programmato già da tempo, mentre il secondo si è reso necessario per alcune complicanze. Adesso, però, si trova nuovamente in ospedale e la sua speranza è di non doversi sottoporre ad un’altra operazione. Mara è distesa sul letto del nosocomio ed ha una flebo al braccio. Il suo sguardo è davvero amareggiato, forse come mai prima di ora.

Mara Venier in ospedale: lo sfogo

“Amici di Instagram voglio condividere l’incubo che sto vivendo. Lunedì scorso sono andata da un dentista qui a Roma per ed un impianto già previsto da mesi… Sono arrivata a studio (per ora non dico nome e indirizzo) alle 9:30… sono uscita alle 17:30, dopo ore!!! Da quel momento ho perso completamente la sensibilità di parte del mio viso: bocca, gola, labbra e mento!!!“, ha scritto la Venier su Instagram.

Il suo sfogo prosegue, con la spiegazione del nuovo ricovero. La conduttrice ha ammesso che quello odierno è un controllo, ma un nuovo intervento potrebbe comunque rivelarsi necessario.

Ecco il post/denuncia di Mara:

L’incubo di Mara Venier: la foto preoccupa i fan

Nello scatto condiviso da Mara, il suo stato d’animo è palese ed ha anche ragione ad essere tanto abbattuta. Non a caso, ha ammesso:

“Tralascio il resto non è questa la sede (con il dentista ne parleremo in altra sede )!!! Giovedì di corsa dal chirurgo MaxilloFacciale Valentini Valentino (che ringrazio tanto) che, dopo aver verificato la situazione, venerdì mi ha operata per rimuovere l’impianto che ha causato il danno!!! Ricoverata… sala operatoria, anestesia totale, un incubo….!!! Oggi avrò un controllo ma sarà una cosa molto lunga (sperando di evitare un altro intervento)“.

Al momento, Mara non ha ancora aggiornato i fan, per cui non sappiamo se, dopo il controllo, abbia subito un’altra operazione. Lo scatto condiviso dall’ospedale, però, ha allarmato i fan, che sono davvero preoccupati per le sue condizioni di salute. Non a caso, il post/denuncia è stato sommerso di messaggi d’affetto e vicinanza.