Mara Venier ha subito una piccola operazione ai denti. Nel pomeriggio romano il nipotino Claudio le ha fatto una graditissima sorpresa.

Sottopostasi a una piccola operazione ai denti, ora Mara Venier sta sostenendo la convalescenza prescritta per recuperare pienamente le forze. Oggi pomeriggio lo ha passato nella sua abitazione a Roma, in compagnia del coniuge Nicola Carraro. Ma la presentatrice di Domenica In aveva anche un graditissimo ospite. Difatti, come mostra un filmato pubblicato su Instagram, il nipotino Claudio le ha fatto visita.

Mara Venier: un’iniezione di simpatia

Nel mentre, lei, distesa a letto e alle prese con la borsa del ghiaccio da tenere sulla guancia, trova ugualmente lo spirito per trascorrere in modo divertente il tempo insieme al bimbo. Scherzetti reciproci e cuscini da ‘rubare’ allietano il tempo di nonni e nipote. Intanto, la tv manda in onda i cartoni animati. Portatori di leggerezza, simpatia, nello stile della solare famiglia Venier-Carraro, che ha ricevuto migliaia di messaggi da parte dei follower.

Mara Venier

Tanti personaggi noti al grande pubblico sono intervenuti. Tra questi, la showgirl Elisabetta Gregoraci, il cantautore napoletano Nino d’Angelo e il conduttore de La Vita in Diretta Alberto Matano. Loro e molti altri hanno espresso piacere nell’assistere alle immagini. Riflesso di un frangente del quotidiano che conferma la genuinità della signora della domenica. Una delle professioniste più apprezzate in circolazione, grazie proprio a quelle maniere esuberanti e caciarone che l’hanno resa un po’ la zia di tutti gli italiani.

Mara Venier: la gioia di essere nonna

Il dolcissimo Claudio è il figlio di Paolo Capponi, frutto della storia avuta da Mara Venier con Pier Paolo Capponi. Oltre a lui, Mara ha pure un nipote più grande, ormai adolescente: Giulio, dato alla luce dalla figlia Elisabetta Ferracini.

Il volto iconico del servizio radiotelevisivo nazionale ha raccontato di essere diventata madre a 17 anni. Una enorme gioia, tuttavia mancava la maturità. Nel momento in cui è diventata nonna ne aveva, invece, poco più di 50 e poi 66: coi nipoti la gioia è diventata assoluta.