La Regina Elisabetta avrebbe invitato suo nipote Harry ad un pranzo tra “nonna e nipote”. La moglie del principe sarebbe esclusa dall’invito.

In occasione del ritorno di Harry a Londra (per l’inaugurazione di una statua in onore di sua madre, Lady D) la Regina Elisabetta avrebbe deciso di invitare il nipote a palazzo per un pranzo a cui prenderanno parte solo loro due e dove, secondo indiscrezioni, la sovrana avrebbe intenzione di affrontare le recenti questioni che hanno scosso la Corona, non ultime le accuse di razzismo da parte di Harry e Meghan nel salotto tv di Oprah Winfrey. Secondo il Daily Mail proprio la moglie del principe (che ha recentemente dato alla luce la sua seconda figlia, Lilibet Diana) non sarebbe stata inclusa nell’invito della Regina.

Principe Harry Meghan Markle Regina Elisabetta

La Regina Elisabetta e il pranzo esclusivo con Harry

Secondo il Daily Mail la Regina Elisabetta avrebbe invitato suo nipote Harry ad un pranzo a palazzo, ma non avrebbe invitato la moglie Meghan Markle (recentemente balzata alle cronache per aver accusato di razzismo alcuni membri non meglio identificati della famiglia reale).

Non è chiaro il motivo per cui la Regina avrebbe deciso non invitarla. Del resto nella sua intervista da Oprah Winfrey Meghan si era espressa positivamente sul comportamento della Sovrana, sollevandola pienamente dalle accuse indirizzate verso gli altri membri della Corona. Proprio in onore della Regina Elisabetta la duchessa ha deciso di chiamare la sua secondogenita Lilibet, il nome con cui la sovrana viene notoriamente chiamata dai familiari.

Le accuse di razzismo

Dopo che da Harry e Meghan hanno lasciato intendere di aver subito delle affermazioni razziste da alcuni membri della famiglia reale, la Regina ha emesso un comunicato conciliante verso la coppia e ha fatto sapere che la questione sarebbe stata risolta in famiglia. “Le questioni sollevate, in particolar modo quelle razziali, sono preoccupanti. Anche se alcuni ricordi possono variare, verrano presi molto sul serio dalla famiglia e affrontati privatamente. Harry, Meghan e Archie saranno sempre molto amati dai membri della famiglia“, era scritto nel comunicato diffuso da Buckingham Palace.