La famiglia di Michele Merlo ha deciso di scavare fino in fondo sulla vicenda riguardante la scomparsa del cantante 28enne. Dopo la denuncia dei familiari e un’inchiesta interna dell’Ausl di Bologna, la procura ha quindi aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico d’ignoti, autorizzando così anche l’autopsia sul corpo del cantante, stroncato da un’emorragia cerebrale causata da una leucemia fulminante. Secondo i familiari di Merlo potrebbero esser stati commessi errori o omissioni dettati da superficialità, e il cantante sarebbe stato mandato a casa nonostante già da alcuni giorni accusasse alcuni sintomi indicativi della malattia (come sanguinamento dal naso, emicrania e stanchezza diffusa).

Michele Merlo: inchiesta per omicidio colposo

In seguito alla denuncia dei famigliari di Michele Merlo, la procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico d’ignoti al fine di “verificare se vi siano stati errori e/o omissioni antecedenti al ricovero al Maggiore che abbiano determinato irreversibilmente la sorte del proprio figlio”. I familiari del ragazzo hanno confermato che la morte sarebbe sopraggiunta per emorragia cerebrale causata da una leucemia fulminante (e hanno smentito categoricamente l’ipotesi – circolata in rete – riguardante la sua presunta vaccinazione anti-Covid).

Il papà di Michele Merlo ha fatto sapere a Il Resto del Carlino che il ragazzo si era recato al pronto soccorso già alcuni giorni prima del ricovero, ma che era stato “rispedito” a casa perché i suoi sintomi non sarebbero stati considerati abbastanza gravi. L’uomo ha anche affermato che gli operatori sanitari in ambulanza – chiamati quando Merlo ha accusato il malore nella serata di giovedì 3 giugno – avrebbero inizialmente sottovalutato la situazione: “Michele si sentiva male da giorni”, hanno dichiarato i familiari a Il Resto del Carlino, e ancora: “Mercoledì si era recato presso il pronto soccorso di un altro ospedale del bolognese che, probabilmente, scambiando i sintomi descritti per una diversa banale forma virale lo aveva rispedito a casa. Anche durante l’intervento richiesto al pronto intervento nella serata di giovedì, pare che lì per lì, non fosse subito chiara la gravità della situazione”.

I messaggi di lutto

In tanti sui social hanno scritto messaggi d’affetto e di cordoglio per la scomparsa del giovane cantante, ex volto di Amici. Sua mamma Katia sui social ha scritto un commovente post in seguito alla sua scomparsa: “Ciao amore mio grande. Saluta tutti lassù. Però ricordati che qui sotto ci siamo noi e sarai tu che dovrai darci la forza per andare avanti, altrimenti non ce la possiamo fare!!! ok? Sarai sempre la mia vita. “Mamma Katia”, mi chiamavi sempre così. Ti amo.”

