Michele Merlo è morto a 28 anni a causa di una leucemia fulminante. Sui social in tanti hanno voluto ricordare ed omaggiare il giovane cantante.

Michele Merlo si è spento a 28 anni il 7 giugno 2021 dopo aver lottato per alcuni giorni contro un’emorragia cerebrale causata da una leucemia fulminante. La notizia della scomparsa del giovane cantante ha lasciato fan, amici e colleghi sotto shock e in tanti si sono riversati sulle sue pagine social esprimendo per lui tutto il loro dolore. Il papà di Michele Merlo ha espresso gratitudine per il calore ricevuto e ha annunciato la scomparsa del figlio con un post via social: “Questa sera guardate tutti il cielo, troverete una STELLA, la più luminosa è Michele. Vi abbracciamo tutti, vi voleva un gran bene. Noi vi vogliamo un bene immenso. GRAZIE”, ha scritto.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/michelemerlo/?hl=it

Michele Merlo è morto: il ricordo di Emma e Camihawke

Al primo live del suo Fortuna Tour Emma Marrone ha voluto dedicare l’interno concerto a Michele Merlo, le cui condizioni hanno tenuto con il fiato sospeso i tanti che, fino all’ultimo, hanno pregato per un miracolo. “Tante persone sono nel mio cuore ma stasera c’è una persona particolare nel mio cuore ed è a lui che dedico tutto questo concerto, tutto il vostro calore e tutta la vostra energia: forza Miky, forza ca**o”, ha dichiarato la cantante sul palco poco prima che fosse confermata la notizia della scomparsa di Michele Merlo.

Camihawke, nota influencer che aveva preso parte al video del cantante Spiegami, ha postato nelle sue stories l’immagine di un cielo e ha espresso il suo dolore scrivendo: “Scusate ma non riesco proprio ad esserci, il mio pensiero è altrove”.

Il ricordo commosso di Riki e Aka7even

Nelle sue stories Riki (nome d’arte di Riccardo Marcuzzo) ha espresso il suo dolore per la tragica e prematura scomparsa del suo collega. “Amici o rivali abbiamo condiviso un anno incredibile assieme. Sono parcheggiato in doppia fila come un idiota a piangere. Ciao amico mio”, ha scritto in una sua story. Anche Aka7even ha ricordato via social il suo amico e ha scritto nelle sue stories: “Non ho parole… arrivederci Miky.”

