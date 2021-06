Dalle nozze in sidecar di Luca Argentero alla nascita della piccola Lilibet ‘Lili’ Diana: ecco quali sono state le principali news di gossip del weekend!

Tra fiori d’arancio e attese nascite il weekend del 7 giugno è stato ricco di gossip ma anche di notizie alquanto tragiche: il mondo della musica ha tenuto il fiato sospeso per le condizioni di salute del giovane cantante Michele Merlo, che purtroppo non ce l’ha fatta e si è spento per un’emorragia cerebrale causata da una leucemia fulminante. La famiglia del cantante ha puntato il dito contro l’ospedale che, alcuni giorni prima, avrebbe liquidato il ragazzo non ritenendo gravi le sue condizioni.

Le news di gossip del weekend

Nozze in sidecar per Luca Argentero e Cristina Marino: dopo il sì alla presenza dei soli testimoni a Città della Pieve, i due attori sono passati per le vie della città a bordo del curioso mezzo prima di raggiungere amici e familiari per i festeggiamenti.

Intanto, in California, Harry e Meghan hanno dato il benvenuto alla piccola Lilibet ‘Lili’ Diana. Il nome della seconda figlia della coppia è un chiaro riferimento alla Regina Elisabetta e alla compianta nonna Lady D.

Per giorni in tanti hanno pregato per Michele Merlo, giovane ex volto di Amici stroncato da una leucemia fulminante. I familiari hanno fatto sapere che, pochi giorni prima della scomparsa, Merlo si era recato in pronto soccorso proprio a causa del suo malessere. I medici lo avrebbero spinto a tornare a casa non ritenendo gravi le sue condizioni.

La crisi in casa Bonolis e la telefonata tra Belen e l’ex di Antonino

Sui social intanto si è sparsa la voce di una presunta crisi in casa Bonolis/Bruganelli. Sulla vicenda al momento non vi sono conferme, ma alcuni messaggi della conduttrice avrebbero insospettito i fan. “Quando ti accorgi della recita , certi sipari devi chiuderli tu”, ha scritto la moglie di Bonolis in un misterioso post sui suoi canali. Si sarà riferita proprio alla presunta crisi col marito?

Chiara Maria Mannarino, ex fidanzata di Antonino Spinalbese, ha confessato a DiPiù di aver ricevuto una telefonata di Belen Rodriguez (attuale compagna dell’hair stylist nonché madre della sua prima figlia). Il confronto con la showgirl argentina non avrebbe fatto piacere alla ragazza, che ha dichiarato: “Mi ha invitato a non esternare pubblicamente certi miei pensieri che avrebbero potuto essere fraintesi, ma io ho trovato quella telefonata fuori luogo”.

Intanto Lillo Petrolo si è confessato con Dagospia parlando dei suoi ultimi mesi tra Covid e successo tv. Il comico, nonostante il ricovero in terapia intensiva, ha raccontato un aneddoto ironico: “Un infermiere, mio fan, mi aveva chiesto “prima che esci dall’ospedale facciamo una foto insieme”. Quando il primario, vedendomi peggiorato, mi ha detto che mi avrebbero trasferito in terapia intensiva, l’infermiere è rientrato e mi ha detto “facciamolo sto’ scatto, perché magari non torni”. Ovviamente intendeva al reparto, ma quel cinismo involontario mi ha strappato una risata, perfino in quel momento“, ha rivelato.