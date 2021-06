Michele Merlo, giovane cantante ed ex volto di Amici, è morto. Da alcuni giorni lottava tra la vita e la morte per una leucemia fulminante.

Michele Merlo, giovane cantante ed ex volto di Amici è scomparso a causa di leucemia fulminante. Il ragazzo era ricoverato nel reparto di rianimazione dell’Ospedale Maggiore di Bologna e i suoi familiari hanno fatto sapere che le sue condizioni sarebbero peggiorate di ora in ora. Il padre dell’artista ha anche fatto sapere che Merlo si sarebbe presentato al pronto soccorso già prima di accusare il grave malore che lo ha poi condotto in ospedale:

“Si era recato presso il pronto soccorso di un altro ospedale del bolognese che, probabilmente, scambiando i sintomi descritti per una diversa banale forma virale lo aveva rispedito a casa. Anche durante l’intervento richiesto al pronto intervento nella serata di giovedì, pare che lì per lì, non fosse subito chiara la gravità della situazione”, ha dichiarato il padre di Merlo visibilmente sconvolto e addolorato a La Repubblica.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/michelemerlo/?hl=it

Michele Merlo: le condizioni

Il mondo della musica piange Michele Merlo, giovane artista di Marostica che aveva preso parte ad Amici di Maria De Filippi e che è scomparso il 7 giugno a causa di una leucemia fulminante. Il padre di Michele Merlo ha confessato a La Repubblica che il ragazzo si era recato in pronto soccorso a Bologna pochi giorni prima che la sua situazione degenerasse.

Il papà di Merlo ha dichiarato che i medici avrebbero invitato suo figlio a tornare a casa non ritenendo gravi i suoi sintomi. “Lamentava dei sintomi che un medico accorto avrebbe colto. Aveva una forte emicrania da giorni, dolori al collo e placche in gola, un segnale tipico della leucemia. Se l’avessero visitato avrebbero visto che aveva degli ematomi. Non abbiamo un referto medico ma un braccialetto col codice a barre che io ho a casa”, ha dichiarato il genitore a La Repubblica.

I messaggi sui social

La notizia del malore di Michele Merlo ha colpito i tanti fan, amici e colleghi che avevano collaborato con lui. Sui social in tanti hanno manifestato il loro sostegno al cantante prima della sua tragica e prematura scomparsa. “Forza anima libera”, aveva scritto Federico Rossi in un commento a lui dedicato sui social, mentre Aka7even gli aveva fatto eco scrivendo: “Daje brodi”.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/michelemerlo/?hl=it