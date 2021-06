Luca Argentero e Cristina Marino hanno pronunciato il fatidico sì con una cerimonia top secret a Città della Pieve.

Luca Argentero e Cristina Marino sono convolati a nozze il 5 giugno 2021, a circa un anno dalla nascita della loro prima figlia (Nina Speranza). I due hanno espresso i voti matrimoniali in comune e alla presenza dei soli testimoni. A seguire si sono allontanati dal comune a bordo di un sidecar raggiungendo i familiari e gli amici più intimi per un piccolo ricevimento all’aria aperta. La coppia aveva confessato che sarebbe convolata a nozze alcuni mesi fa e i due avevano già espresso l’intenzione di mantenere la cerimonia top secret.

Luca Argentero e Cristina Marino: il matrimonio

Luca Argentero è convolato a nozze con Cristina Marino, la collega attrice a cui è legato dal 2015 e che il 20 maggio 2020 lo ha reso padre della piccola Nina Speranza.

Luca Argentero e Cristina Marino

I due si sono sposati in comune a Città della Pieve alla presenza dei soli testimoni e di un fotografo e a seguire, a bordo di un sidecar, avrebbero raggiunto amici e parenti per un rinfresco intimo e assolutamente riservato. La stessa Cristina Marino aveva confessato a Verissimo che lei e Argentero si sarebbero sposati in assoluta riservatezza alla presenza dei loro cari: “Prima che io partorissi, Luca aveva deciso a sorpresa di fare un matrimonio, però poi hanno chiuso l’Italia ed è saltato. Con calma ci sposeremo prima della prossima estate. Mi piacerebbe che fosse una festa d’amore“, aveva detto l’attrice al salotto di Silvia Toffanin.

Le parole del sindaco

Luca Argentero e Cristina Marino si sono conosciuti nel 2015 sul set di Vacanze ai Caraibi e la loro storia è diventata ben presto importante. Il sindaco di Città della Pieve, Fausto Risini, ha officiato il matrimonio e a tal proposito ha confessato in un video condiviso via social: “Un evento importante perché Argentero ha con noi un’amicizia particolare, è ormai iscritto anche all’anagrafe ed è pievese a tutti gli effetti”.