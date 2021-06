A due anni dalla nascita del primogenito Archie Harrison, Meghan Markle e il Principe Harry sono diventati genitori per la seconda volta.

Il Principe Harry e Meghan Markle sono diventati genitori per la seconda volta: l’ex duchessa del Sussex ha messo al mondo una bambina, Lilibet Diana, sorella minore di Archie Harrison e prima nipote della Regina Elisabetta ad essere nata negli Stati Uniti. Come per il primo figlio la coppia ha preferito mantenere la nascita della piccola dietro il massimo riserbo, ma in tanti sui social hanno fatto rivolto loro le congratulazioni una volta circolata la notizia.

Harry e Meghan Markle: è nata la seconda figlia Lilibet Diana

La famiglia di Harry e Meghan si allarga: la coppia ha avuto una bambina, ottava nella linea di successione al trono dopo gli zii Kate e William e i cugini George, Charlotte e Louis. Il secondogenito di Carlo e Diana ha detto addio ai titoli nobiliari insieme a sua moglie, con cui ha manifestato il desiderio di costruirsi una vita “da persona comune” negli States, alla ricerca di maggiore privacy.

Principe Harry e Meghan Markle

L’annuncio della seconda gravidanza di Meghan era stato data dalla coppia tramite il profilo di un amico comune, il fotografo Misan Harriman. Nella controversa intervista rilasciata a Oprah Winfrey Harry non aveva nascosto la sua felicità per l’arrivo di una bambina: “Sì, è una bambina! Sono grato. Un maschio e poi una femmina, cosa si può chiedere di più? Ora abbiamo la nostra famiglia, noi quattro e i nostri due cani”. A causa della gravidanza Meghan aveva dovuto rinunciare a mettersi in volo per presenziare ai funerali del Principe Filippo, scomparso il 9 aprile 2021.

La confessione dell’aborto spontaneo

Prima di restare incinta della sua seconda bambina, l’ex duchessa del Sussex aveva confessato pubblicamente di aver perso una gravidanza. Al New York Times la moglie di Harry aveva raccontato: “Dopo aver cambiato il pannolino di Archie ho sentito un forte crampo. Mi sono lasciata cadere a terra con lui tra le braccia, canticchiando una ninna nanna per tenerci calmi, la melodia allegra in netto contrasto con la sensazione che qualcosa non andasse bene. Sapevo, mentre stringevo il mio primogenito, che stavo perdendo il secondo.”