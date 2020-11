Meghan Markle ha rivelato di aver perso il suo secondo figlio: l’ex attrice, moglie del Principe Harry, ha confessato il suo dolore.

Meghan Markle ha confessato al New York Times di aver perso il suo secondo figlio. L’attrice avrebbe avuto un aborto spontaneo, e al quotidiano ha raccontato il dispiacere provato quando ha capito di aver perso quello che sarebbe stato il suo secondogenito: “Seduta in un letto d’ospedale, guardando il cuore di mio marito che si spezzava mentre cercava di trattenere il mio in frantumi, ho capito che l’unico modo per iniziare a guarire è chiedere: Stai bene?”, ha raccontato al New York Times.

Meghan Markle: l’aborto spontaneo

Meghan Markle

L’attrice se ne sarebbe accorta mentre stava cullando il suo primogenito, Archie Harrison, che oggi vive con lei e suo marito Harry negli States: “Dopo aver cambiato il suo pannolino, ho sentito un forte crampo. Mi sono lasciata cadere a terra con lui tra le braccia, canticchiando una ninna nanna per tenerci calmi, la melodia allegra in netto contrasto con la sensazione che qualcosa non andasse bene. Sapevo, mentre stringevo il mio primogenito, che stavo perdendo il secondo”, ha dichiarato la moglie di Harry nel suo straziante racconto.

Da sempre impegnata come attivista, Meghan ha affermato di aver raccontato questa tragica esperienza perché a suo avviso non si parlerebbe abbastanza del lutto perinatale, una condizione che molte donne si trovano ad affrontare da sole e spesso senza sostengo.

“Nel dolore della nostra perdita, io e mio marito abbiamo scoperto che in una stanza di 100 donne, da 10 a 20 avrebbero sofferto di aborto spontaneo. Eppure, nonostante la sconcertante comunanza di questo dolore, la conversazione rimane un tabù, piena di vergogna (ingiustificata)”, ha dichiarato l’attrice al New York Times.

La nuova vita negli Stati Uniti

Meghan Markle ed Harry si sono trasferiti definitivamente negli States dopo il loro addio alla Corona. La coppia ha deciso di vivere una vita normale, da “persone comuni”. Sembra che l’ex attrice abbia deciso di allontanarsi dalla famiglia Reale anche a seguito di dissapori e incomprensioni che sarebbero sorti con gli altri membri della monarchia (ma mai confermati dai diretti interessati).