A Verissimo l’attrice comica Valeria Graci si è mostrata in una chiave inedita: per la prima volta infatti ha abbandonato il suo celebre sorriso per raccontare un retroscena drammatico del suo passato. L’attrice si sarebbe separata da un uomo che non avrebbe accettato la loro rottura, e che per questo l’avrebbe sottoposta a continue violenze psicologiche: “Per un periodo della mia vita mi sono sentita dire delle cose come ‘Sei una nullità’ o ‘putt…a’ e ci ho creduto. Sono andata in analisi, mi hanno aiutato anche le mie amiche e i miei genitori”, ha confessato l’attrice, esortando le donne vittime di violenze simili a denunciare.

L’attrice non ha fatto il nome dell’uomo che l’avrebbe trattata così, ma ha raccontato che insieme avrebbero avuto il loro splendido bambino: “Mi sono innamorata di una persona e abbiamo creato un capolavoro, nostro figlio. Poi è finita. C’è stata una non accettazione che io sia andata avanti con la mia vita con l’aiuto con i miei cari”, ha dichiarato l’attrice.

L’uomo sarebbe arrivato persino a romperle il cellulare e alla fine lei, spaventata, avrebbe deciso di sporgere denuncia. L’attrice ha esortato le donne che stiano vivendo situazioni simili a quella da lei vissuta a fare lo stesso, e a tal proposito ha asserito che non bisogna sopportare la violenza psicologica (così come quella fisica). “Non bisogna accettare la violenza psicologica, anche se non c’è quella fisica”, ha concluso.

La vita privata dell’attrice

Nel 2011 Valeria Graci è diventata mamma di Pierluigi, grande amore della sua vita. Il piccolo è nato dalla storia d’amore tra l’attrice e l’ex marito Simon Russo. In passato, nella Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne l’attrice aveva mostrato via social il suo telefonino distrutto e aveva colto l’occasione per ribadire ancora una volta l’importanza di denunciare. “Ho perso tutto. Ma sono viva grazie a Dio”, aveva scritto sui social.