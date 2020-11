Uomini e Donne è stato segnato dalla scomparsa di una sua famosa ex protagonista, ricoverata nei giorni scorsi per Coronavirus.

Anna Tedesco ha annunciato via social la scomparsa di Maria S. ex protagonista del Trono Over che era stata ricoverata a causa del Coronavirus. La dama aveva preso parte al programma tra il 2014 e il 2015, e stando a quanto riporta il blog di Uomini e Donne sarebbe morta a causa di un’aneurisma cerebrale seguito al suo ricovero per Covid-19.

“Il tuo sorriso era la tua più grande forza. Ti ricorderò per sempre con amore e ricorderò di te quel sorriso e quella gioia che emanavi anche nelle circostanze più tristi. È stato un onore averti conosciuta”, ha scritto Anna Tedesco nelle sue stories via social.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/tedesco_anna/?hl=it

Uomini e Donne: Maria S. è morta

Un terribile lutto ha colpito Uomini e Donne: Maria S, ex protagonista del programma, è tragicamente scomparsa nei giorni scorsi. La dama aveva conquistato il pubblico del dating show grazie al suo temperamento irriverente e sopra le righe, e sembra che prima di prendere parte al programma avesse vissuto per diversi anni in Australia.

Maria De Filippi

Separata e madre di quattro figli, aveva preso parte allo show tra il 2014 e il 2015. Proprio una delle sue figlie avrebbe rivelato via social che la donna fosse stata ricoverata per Coronavirus (stando a quanto riporta TgCom24). L’annuncio della sua scomparsa è stato dato da Anna Tedesco, anche lei protagonista del programma e che aveva mantenuto un forte legame d’affetto con Maria S.

I messaggi di cordoglio sui social

Anche Tina Cipollari si è unita al coro di fan ed ex protagonisti di Uomini e Donne che hanno voluto esprimere il loro dolore per la scomparsa di Maria S. Nelle sue Instagram stories l’opinionista vamp ha scritto: “Grazie Maria, ci hai fatto fare tante risate. Buon viaggio”. Maria De Filippi dedicherà qualche parola all’ex protagonista del trono over nelle prossime puntate del programma?

Fonte Foto: https://www.instagram.com/tedesco_anna/?hl=it