Chiara Maria Mannarino, ex fidanzata di Antonino Spinalbese, ha svelato di aver ricevuto una telefonata da Belen Rodriguez in persona.

Belen Rodriguez avrebbe telefonato personalmente a Chiara Maria Mannarino, ex fiamma di Antonino Spinalbese. La ragazza ha confessato a DiPiù il suo disappunto per la telefonata della showgirl, che lei avrebbe trovato del tutto fuori luogo. Lei stessa a tal proposito ha rivelato che la chiamata della showgirl sarebbe giunta in seguito ad un suo messaggio relativo al primo avvistamento della showgirl con Antonino, suo ex fidanzato storico. “Ho scritto un messaggio sui social in cui ho detto: “Non mi sento inferiore a nessuno”. Nella bufera era un modo per difendermi, per dire: guardo avanti. E cosa è successo? Mi ha telefonato Belen”.

Belen Rodriguez telefona all’ex fidanzata di Antonino

Prima di legarsi a Belen Rodriguez (oggi incinta della sua prima figlia, Luna Marie) Antonino Spinalbese ha vissuto un’importante storia d’amore con Chiara Maria Mannarino. La ragazza ha confessato a DiPiù di aver ricevuto una telefonata da parte della nuova compagna dell’hair stylist – la famosa showgirl argentina – che avrebbe trovato del tutto inopportuna.

“Mi ha invitato a non esternare pubblicamente certi miei pensieri che avrebbero potuto essere fraintesi, ma io ho trovato quella telefonata fuori luogo. Ho detto a Belen: “Scusami, perché mi chiami tu e non il mio ex se qualcosa non vi sta bene?” A quel punto non ci siamo più sentiti”, ha confessato Chiara Maria Mannarino a DiPiù.

La delusione nei confronti di Antonino

La ragazza si è sfogata col settimanale DiPiù anche in merito alla mancata telefonata dell’hair stylist in seguito al suo lutto per la morte dell’adorata nonna. “Era come una seconda mamma per me e mi è dispiaciuto che non si sia fatto vivo”, ha detto la ragazza a DiPiù, e ancora: “È anche vero però che l’ho lasciato io e che l’ho fatto soffrire. Detto questo ora gli auguro tanta pace e amore con Belen”, ha affermato. Belen e Antonino replicheranno?