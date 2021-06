La modella Ivana Mrazova ha scritto una struggente lettera indirizzata a suo padre, scomparso alcuni mesi fa.

Da circa due mesi Ivana Mrazova si è chiusa nel più totale silenzio a causa della scomparsa del padre, a cui era estremamente legata. Le cause della morte dell’uomo non sono note, ma la stessa Ivana Mrazova aveva manifestato il suo dolore quando l’uomo (nel 2005) si era trovato a dover combattere contro un tumore (e pertanto è possibile che la malattia si sia ripresentata).

La modella ha affidato ad un lungo post via social tutto il suo dolore per la scomparsa del padre, a cui ha scritto una commovente e struggente lettera: “Oggi avevo voglia di chiamarti… Di sentire la tua voce, di chiederti cosa fai e soprattutto come stai. Ma purtroppo non è possibile, ti penso ogni giorno, a dire la verità quasi tutto il giorno, tutti i giorni… Mi manchi tanto.. Da quando non ci sei e come se mi mancasse una parte di me. Una parte importante, fondamentale. Una parte che ho avuto da sempre, da quando sono nata. E adesso non c’è… E fa male”, ha scritto.

Ivana Mrazova: la lettera al padre scomparso

Ad aprile è scomparso il padre di Ivana Mrazova. L’uomo è sempre stato legato alla figlia ed era diventato per lei una sorta di confidente. Ancora oggi la fidanzata di Luca Onestini ha ammesso di rivolgersi dentro di sé al genitore, con cui non avrebbe mai interrotto un immaginario dialogo:

“So che mi stai vicino e stai con me anche se non ti vedo… Una notte il cielo nuvoloso non si vedeva niente, solo le nuvole e io chiedo se mi dai un segno è appare una stella così luminosa.. Oppure quando sono fuori guardo in alto e vedo una nuvola a forma di cuore e questo sono i piccoli segnali che mi mandi Tu. Poi non parliamo del fatto, che ti parlo tutte le notti e ti racconto anche se tu sai già tutto sai anche più di me e questo mi fa star bene. Non vedo l’ora d’incontrarti di nuovo nei miei sogni. Ti amo”, ha scritto la modella nella sua commovente lettera.

Il sostegno di Luca Onestini

Durante questo momento particolarmente difficile Ivana Mrazova può contare sull’amore del fidanzato Luca Onestini, che non l’ha mai abbandonata. I due stanno insieme da quasi 5 anni e Onestini è rimasto accanto ad Ivana anche durante il doloroso periodo seguito alla morte di suo padre.

