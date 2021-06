Paola Di Benedetto è stata pizzicata in compagnia di Stefano De Martino tra le acque di Capri e sull’imbarcazione del famoso ballerino.

Mentre il rumor riguardante una presunta rottura tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi si fa sempre più insistente, la showgirl è stata sorpresa in compagnia di Stefano De Martino sull’imbarcazione Santiago, di proprietà dello stesso ballerino. I due – stando a quanto riporta Chi – erano in compagnia di alcuni amici e della sorella del ballerino, Adelaide. Dunque al momento non ci sarebbero prove di una liaison tra i due.

Stefano De Martino e Paola Di Benedetto insieme in barca

Il settimanale di Alfonso Signorini ha sorpreso Stefano De Martino in barca insieme all’ex vincitrice del GF Vip, Paola Di Benedetto. I due erano a Capri in compagnia di alcuni amici, e per il momento non ci sarebbero prove a sostegno della loro presunta liaison.

Paola Di Benedetto Stefano De Martino

Secondo indiscrezioni Paola Di Benedetto si sarebbe separata dal fidanzato Federico Rossi, con cui solo alcuni mesi fa si era decisa ad andare a convivere.

I dubbi dei fan sulla presunta rottura

Paola Di Benedetto e Federico Rossi per il momento non hanno confermato né smentito le indiscrezioni riguardanti la loro presunta rottura. Sui social un post della modella ha comunque scatenato i dubbi dei fan. Mostrandosi in compagnia delle amiche Sara Daniele ed Aurora Ramazzotti, Paola Di Benedetto ha citato una frase di Luciano Ligabue (“Certe notti c’hai qualche ferita che qualche tua amica disinfetterà”) e tra i commenti al post le due amiche le hanno mostrato tutto il loro affetto (“Io sono l’alcol e Sara Daniele i dischetti di cotone”, ha risposto Aurora Ramazzotti tra i commenti). Sui social, già da diverse settimane, Paola Di Benedetto ha smesso di mostrarsi in compagnia del fidanzato Federico Rossi, con cui aveva deciso di andare a convivere solo alcuni mesi fa.