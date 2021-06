L’ex volto di Temptation Island, Sofia Calesso, ha svelato alcuni retroscena sulla sua esperienza all’interno dello show.

Oggi Sofia Calesso sembra aver trovato la felicità accanto ad Alessandro Medici, il fidanzato con cui aveva affrontato la sfida di Temptation Island nel 2020 e con cui oggi è andata a convivere. La ragazza ha confessato a PiùDonna la sua opinione sullo show, senza trascurare le questioni che non le sarebbero piaciute e ciò che invece l’avrebbe aiutata a crescere.

“Tempation è stata bellissima esperienza e non rimpiango di aver fatto questa esperienza. Con il senno del poi ci sono cose che avrei fatto diversamente. E’ utile per crescere, per mettere dei punti e per andare avanti. Non mi è piaciuto il fatto che sia tutto molto schematico e poco spontaneo. Ti portano ad avere delle reazioni. Ma ci sono comunque emozioni molto grandi che non gestisci. Sono molto bravi e fare il loro lavoro e a tirare fuori le problematiche che ci sono in un rapporto”, ha confessato la ragazza.

Sofia Calesso: l’esperienza a Temptation Island

A un anno esatto dalla sua esperienza a Temptation Island, Sofia Calesso ha fatto un bilancio di ciò che il programma le avrebbe lasciato. Oggi la ragazza è felicemente fidanzata con Alessandro Medici nonostante gli alti e bassi da loro vissuti all’interno del programma e la loro separazione al falò di confronto (durata solo per un breve periodo). La coppia ha deciso di andare a convivere, e la ragazza ha confessato che molto presto cercheranno una casa più grande (forse con l’intenzione di allargare la loro famiglia). “Io e Alessandro stiamo benissimo. Inizialmente ci sono stati tanti problemi, ma l’amore vero se vero va avanti. Adesso stiamo convivendo. Stiamo decidendo se prendere casa più grande, ma con calma. Intanto già questo è un grande passo”, ha ammesso Sofia.

La ragazza ha dichiarato di non aver apprezzato alcune dinamiche “prestabilite” del programma, ma ha anche fatto sapere di aver apprezzato quanto Temptation Island l’abbia aiutata a crescere.

La confessione su Antonella Elia

Sofia Calesso ha rivelato a IoDonna di aver mantenuto un ottimo rapporto con Antonella Elia e Pietro Delle Piane, che hanno fatto discutere per i loro numerosi tira e molla all’interno dello show. La ragazza ha dichiarato che, nonostante le critiche da loro subite, i due sarebbero una splendida coppia: “C’è stata tanta cattiveria nei loro confronti e in molti hanno tentato di rovinare la loro relazione ma hanno dimostrato che l’amore vince su tutto. Personalmente sono la coppia con cui ho la maggiore confidenza e posso affermare che quello che ho con loro non l’ho instaurato con nessun altro”, ha confessato la ragazza.

