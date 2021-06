La famiglia Michele Merlo ha fatto sapere di voler sporgere denuncia per far luce su alcuni punti oscuri legati alla morte del cantante.

Michele Merlo è scomparso a 28 anni a causa di un’emorragia cerebrale causata da una leucemia fulminante. Suo padre Domenico, distrutto dal dolore, ha dichiarato a Il Resto del Carlino di essere intenzionato a sporgere denuncia contro il nosocomio di Vergato a cui il figlio si era rivolto – alcuni giorni prima che la situazione precipitasse – a causa di alcuni malesseri da lui accusati (come stanchezza, emicrania e sangue dal naso). “Sicuramente un’indagine la faremo partire noi: mi sono già rivolto agli avvocati e abbiamo intenzione di sporgere denuncia. Ci sono moltissime ombre e noi vogliamo chiarezza”, ha dichiarato il padre del cantante.

Michele Merlo: l’autopsia e i funerali

I familiari di Michele Merlo hanno disposto che sul corpo del 28enne ex volto di Amici venga effettuata l’autopsia e, a Il Resto del Carlino, hanno confessato di essere intenzionati a sporgere denuncia contro l’ospedale di Vergato, a cui lo stesso Michele Merlo si era rivolto alcuni giorni prima della sua tragica scomparsa. Stando a quanto confessato da Domenico Merlo il ragazzo sarebbe stato mandato a casa nonostante avesse alcuni evidenti sintomi di quella che si è poi rivelata essere una leucemia fulminante.

“Il medico che lo ha accolto gli avrebbe intimato di ’non intasare gli ospedali per un mal di gola e due placche’. Invece mio figlio oltre a placche, febbre e mal di gola, aveva un terribile mal di testa, sangue al naso ed ematomi sul corpo. Un medico poco più attento si sarebbe accorto che qualcosa non andava, avrebbe riconosciuto i sintomi della leucemia e disposto degli accertamenti”, ha dichiarato il papà del giovane cantante, mentre l’Asl ha fatto sapere di aver già fatto partire un’indagine interna.

Il lutto della famiglia e della fidanzata

In queste ore in tanti si sono riversati sui social dedicando i loro pensieri al giovane cantante tragicamente scomparso. Oltre al papà di Michele Merlo (che ha affidato ai social un tenero e commosso messaggio per suo figlio) anche la fidanzata, Luna Shirin Rasia, ha scritto sui social una commovente lettera d’addio indirizzata al suo fidanzato.

