A poche ore dalla scomparsa di Michele Merlo la sua fidanzata, Luna Shirin Rasia, ha rotto il silenzio via social con un messaggio commovente.

La scomparsa di Michele Merlo – causata da una leucemia fulminante – ha sconvolto l’Italia intera e la fidanzata del cantante – rimasta finora nell’ombra – è uscita allo scoperto esprimendo tutto il suo dolore. Luna Shirin Rasia (questo il nome della ragazza) era legata al cantante da circa un anno, e una volta appresa la notizia della sua scomparsa ha scritto in un post via social:

“Grazie, grazie di tutto, per sempre nel mio cuore. Il destino ci ha fatti incontrare e come per magia ci ha fatto vivere momenti di amore puro, di gioia immensa in piccoli momenti e gesti, quelli che tanto amavamo. Ti ringrazio infinitamente per avermi fatto credere in me stessa e nell’amore. Non so quando e se sarò pronta a rituffarmi in questo mondo, ma ci riuscirò, te lo prometto cuore mio, perché la forza che mi hai dato tu nessun altro mai riuscirà a darmela. Vivrò a pieno la vita per me e per te, sarai sempre in tutti i miei momenti e pensieri. Ora smetti di sognare e vola tra le stelle e tuffati dentro al mare. Lulu”

Michele Merlo: il lutto della fidanzata

Mike Bird, al secolo Michele Merlo, si è spento a 28 anni a causa di un’emorragia cerebrale causata da una leucemia fulminante. La notizia ha sconvolto i tanti che, in questi anni, avevano seguito la carriera del giovane ex volto di Amici. La sua fidanzata Luna Shirin Rasia – la cui identità finora era rimasta segreta – ha deciso di rompere il silenzio dopo la scomparsa del cantante con una lettera commovente.

Sui social la ragazza ha postato anche un breve video di un suo viaggio in auto con Michele Merlo e il loro cagnolino, Martino, e nelle sue stories ha scritto: “Tu, noi. Grazie di tutto mio romantico ribelle”.

Luna Shirin Rasia: chi è

Michele Merlo è sempre stato riservato per quanto riguarda la sua vita privata e la sua storia d’amore con Luna Shirin Rasia non era stata resa ufficiale dai due. La ragazza, di origine venezuelana, sarebbe una studentessa di moda dell’università di Bologna e proprio a lei Michele Merlo avrebbe mandato uno dei suoi ultimi messaggi prima di morire prematuramente per emorragia cerebrale.

