Kate Middleton e William d’Inghilterra potrebbero avere presto il quarto figlio. A lanciare l’indiscrezione è stato l’esperto reale Duncan Larcombe al The Mirror, che ha sottolineato il desiderio della duchessa di Cambridge. Possibile che a stuzzicare questo sogno sia stata la nascita della piccola Lilibet ‘Lili’ Diana Mountbatten-Windsor? La secondogenita di Meghan Markle ed Harry è venuta alla luce lo scorso 4 giugno.

Nuovo arrivo per Kate Middlteon e William d’Inghilterra? Parlare già di una gravidanza in atto è prematuro, ma, stando a quanto sostiene l’esperto reale Duncan Larcombe, il sogno del quarto figlio è nell’aria da un po’. L’uomo, intervistato dal The Mirror, ha confidato che la duchessa di Cambridge vorrebbe allargare ancora una volta la famiglia. Dopo aver accolto a palazzo George, Charlotte e Louis, Kate e William potrebbero diventare nuovamente genitori.

“Kate è una mamma molto affettuosa. Non credo che Kate e William abbiano mai escluso la possibilità di un bambino numero quattro. I loro figli, del resto, tirano davvero fuori il meglio di loro. Kate, nonostante si concentri sui suoi doveri reali, mette sempre la famiglia al primo posto“, ha dichiarato l’esperto reale.

Come se non bastasse, Larcombe ha raccontato che, durante un tour in Irlanda con William, la duchessa di Cambridge ha accennato alla possibilità di avere il quarto figlio. “Oh com’è carino, mi fa venire voglia di avere un bambino. Penso che William sarebbe preoccupatissimo“, avrebbe dichiarato la Middlteon.

Fonte foto: https://www.instagram.com/p/B_Ve4U8lKVU/

Kate e William: la quarta gravidanza è nell’aria?

Al momento, da Buckingham Palace non è arrivata nessuna conferma o smentita su una presunta quarta gravidanza di Kate. Dopo l’arrivo di Lilibet ‘Lili’ Diana Mountbatten-Windsor, secondogenita di Harry e Meghan Markle, avvenuta il 4 giugno 2021, una nuova nascita sarebbe alquanto strana, soprattutto dopo gli avvenimenti dell’ultimo periodo. La Royal Family, con l’addio dei duchi di Sussex e le successive dichiarazioni ad Oprah Winfrey e con la morte del Principe Filippo, si è leggermente sgretolata. Pertanto, un nuovo bebè a corte suonerebbe come una battaglia tra Kate e Meghan, almeno questo è quello che pensano i fan della corona inglese. Eppure, una fonte vicina al duchi di Cambridge, riferendosi ad una eventuale quarta gravidanza della Middleton, ha dichiarato:

“Ha messo l’idea in sospeso quando la pandemia di coronavirus ha colpito il mondo, ma ora si vede la luce alla fine del tunnel grazie al vaccino. Ora si sente pronta per ricominciare a provare“.