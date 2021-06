Lo youtuber Awed, all’anagrafe Simone Paciello, è il vincitore della 15esima edizione dell’Isola dei Famosi.

Awed ha conquistato la vittoria dell’Isola dei Famosi 2021 contenendosi la finalissima con Valentina Persia (in seguito all’eliminazione dei naufraghi Matteo Diamante e Beatrice Marchetti). Andrea Cerioli e Ignazio Moser si sono invece aggiudicati rispettivamente il terzo e il quarto posto. Awed era sull’Isola fin dall’inizio di questa nuova edizione condotta da Ilary Blasi, e pertanto ha trascorso ben 84 giorni a Playa Palapa.

Awed ha conquistato la vittoria dell’Isola dei Famosi 2021 battendo in finale Valentina Persia. Lo youtuber ha accolto la notizia con estrema gioia e ha esultato tenendo in alto il trofeo dello show sulla spiaggia di Playa Palapa, la stessa cui ha trascorso gli 84 giorni di permanenza previsti dal programma.

Valentina Persia non ha mancato di mostrare la sua delusione per esser stata mandata al televoto flash (dallo stesso Awed) contro Ignazio Moser. “Il mio sogno, prima che iniziasse questa finale, era di condividerlo anche con Ignazio. Il mio sogno era vedere un podio fatto da me, Ignazio Moser e Andrea Cerioli. Non me ne voglia Valentina, ma la mia scelta è lei”, ha dichiarato il vincitore dello show prima di mandare Valentina al televoto contro Moser (poi vinto dalla stessa Valentina con il 48% dei voti).

La sorpresa del fratello

Tra le lacrime Awed ha ricevuto il trofeo dello show (consegnatogli da Massimiliano Rosolino) e ha abbracciato suo fratello (Daniele Paciello), giunto in Honduras per fargli una sorpresa in vista della finale (insieme a un piatto di parmigiana). Awed ha voluto dedicare la sua vittoria ai familiari e ai suoi fan. Valentina Persia ha invece confessato che avrebbe dedicato la sua ipotetica vittoria ai suoi figli. “Ilary grazie a te avremo un futuro un pochino più tranquillo”, ha dichiarato in vista della finale all’Isola dei Famosi.

