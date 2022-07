Dopo la fine del reality, la giovane Mercedesz Henger ha raccontato di convivere con diversi fastidi fisici e problemi di salute.

L’Isola dei Famosi 2022 è terminata ormai da qualche tempo, ma molti naufraghi fanno ancora parlare di sé. Da una parte Edoardo Tavassi ha svelato il suo vero lavoro, dall’altra c’è chi, come Mercedesz Henger ha raccontato di convivere con alcuni disturbi che le stanno creando problematiche di salute.

Mercedesz Henger sta male dopo L’Isola

“Ragazzi è arrivato il momento di rivelarvi una cosa che cerco di nascondere da quando sono uscita dall’Isola, sia a voi che agli amici che incontro”. Ha iniziato così il suo racconto Mercedesz Henger attraverso una serie di stories Instagram. “La cosa è che sto male, io da quando sono uscita dall’Isola sto malissimo fisicamente. Perché devo dirvi questa cosa? Perché quando mi fermate mi vedete con una faccia da ‘Voglio uccidere tutti’. Quello che sto cercando di dirvi è che sono ancora un po’ sfasata. In realtà sto morendo dentro, perché sto fisicamente a pezzi. Non ho avuto il tempo di riprendermi, perché non mi sono fermata un attimo”.

Il racconto della giovane ragazza prosegue poi: “Sto morendo, sto morendo di nausea anche in questo momento. Ogni volta che tocco del cibo sto male. Ogni volta che sono stata con mia sorella in piscina sono stata male. Vorrei prendere Elena e portarla in spa, ma non lo faccio perché so che starò malissimo”.

Infine: “Sappiate che sta succedendo anche questa cosa. Ovviamente ciò non mi impedirà né di mangiare, né di godermi la mia vita e i miei amici. Non mi sta impedendo di lavorare, non mi sta impedendo di viaggiare, però sappiate che mentre faccio tutte queste cose sto di male davvero”.

Di seguito un recente post Instagram della Henger che sembra comunque in ottima forma:

