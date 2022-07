In una diretta Instagram, Edoardo Tavassi ha risposto alle domande dei follower su quale sia il suo lavoro e l’ex naufrago ha raccontato nel dettaglio.

Edoardo Tavassi di ritorno dall’Isola dei Famosi, ha risposto ai fan che lo hanno interrogato sul suo lavoro. Il concorrente è senza dubbio uno dei più amati del reality di quest’anno che sfortunatamente si è ritirato prima della finale a causa di un infortunio.

Le dichiarazioni di Edoardo Tavassi

Tra le tante domande che Edoardo Tavassi ha ricevuto su Instagram, un utente ha chiesto all’ex naufrago che lavoro faccia con una emoticon che ride. A questo punto, il fratello di Guendalina colpito dalla emoticon sorridente dice: “Perché ridi? Non posso lavorare? Lavoravo prima e lavoro anche adesso“.

L’ex naufrago spiega quale sia il suo lavoro: “Faccio i video per i chirurghi plastici. Sto in sala operatoria mentre aprono le persone e io riprendo. Lo facevo già da prima e ho ricominciato“. A quanto pare, l’ex naufrago lavora nel mondo del videomaking nell’ambito chirurgico. Tavassi ha sottolineato come il suo lavoro gli piaccia nonostante sia particolare e ha anche raccontato di avere un ottimo rapporto con il personale medico in sala.

Una foto di Edoardo

Dopo questa rivelazione, l’ex naufrago racconta di aver studiato anche doppiaggio e di come sia remunerativo: “Per tre battute mi hanno dato 1500 euro“. Tavassi ha doppiato alcuni personaggi in una manciata di film ma è convinto che per guadagnare in questo mestiere si deve cominciare da piccoli. Insomma, è stato tempestato di domande l’ex naufrago che hanno messo in luce un Edoardo inedito.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG