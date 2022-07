Il rapper è tornato di nuovo sotto l’occhio del ciclone per una sua risposta a un coro, mentre era ospite di Lazza, la replica la suggerisce Chiara Ferragni.

Fedez è di nuovo al centro delle polemiche per un episodio quando è stato ospite al live di Lazza. Il rapper ha risposto a un coro ma la sua dichiarazione non è andata giù a buona parte del web che lo ha criticato. Il rapper chiede consiglio a Chiara Ferragni per la sua replica mentre è in diretta social.

La replica del rapper alle polemiche

Fedez

“Federico portaci a pu****e” Fedez : “Ragazzi stasera offro io!“, questo lo scambio tra il rapper e un coro goliardico che ha generato polemica. La risposta dell’artista alla live di Lazza non è piaciuta a moltissimi utenti che lo hanno criticato e insultato sul web.

Mi raccomando continuate a difendere questo ratto



“Federico portaci a puttane”

Fedez : “Ragazzi stasera offro io !” pic.twitter.com/MnDrLqFak1 — 에미 (@femmefleurie) July 3, 2022

Il video è diventato virale generando una serie di lunghe discussioni sul web. Per questo Fedez in una sua diretta sui social, ha chiesto consiglio a Chiara Ferragni se valesse la pena o meno di replicare. Il rapper chiede a sua moglie: “Ne parlo di quella cosa che ti dicevo ieri oppure no?” Immediata la risposta della Ferragni che dichiara: “Lascia stare, non ne vale la pena“.

Così il rapper ha evitato di replicare alle polemiche che si sono generate con il suo intervento, definendo Chiara Ferragni la parte saggia di lui. Dunque, Fedez si è lasciato scivolare addosso queste critiche nonostante inizialmente non vedesse l’ora di parlarne, proprio su consiglio di sua moglie.

