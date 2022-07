La modella brasiliana bacia sulla bocca Soleil Sorge e scrive una dedica sulla loro bellissima amicizia nata nel 2019 a Pechino Express.

Dopo il bacio a Dana Saber che ha fatto scalpore, Dayane Mello bacia la sua migliore amica Soleil Sorge. Tra le due è nata una amicizia molto profonda e duratura che non si è mai sciolta, sin da quando si sono conosciute a Pechino Express. La modella ha scritto una dedica proprio all’influencer italo-americana.

La bellissima dedica di Dayane Mello a Soleil Sorge

Soleil Sorge

Come riporta Gossip.it, Dayane Mello sui social scrive: “Avere un migliore amico come te è un onore. Ammiro la persona che sei e spesso ti ammiro. Voglio che tu sappia che ti vedo come una grande donna, una che lotta per ciò che vuole e sa sempre imporsi.Sei fantastica e sono orgogliosa di essere tua amica. Voglio sempre essere al tuo fianco, in qualsiasi situazione. Ti amo così tanto, ricordalo sempre. buon compleanno”.

La modella brasiliana ha concluso con un “Love you” la dedica alla sua migliore amica che oggi compie gli anni. In tutta questa dedica, la Mello bacia sulla bocca Soleil Sorge in segno di affetto e stima. La loro amicizia non si inclinata con il tempo neanche con la partecipazione dell’influencer al GF Vip 6. Proprio lì le due si sono riabbracciate e la modella ha usato parole di conforto per la sua amica che nella Casa stava vivendo un momento particolare con Alex Belli. Ora le due si sono ritrovate e non si lasciano più.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG