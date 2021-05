Marialaura De Vitis, modella ex fidanzata di Paolo Brosio, ha confessato dei retroscena inediti sui suoi incontri con Fabrizio Corona.

Marialaura De Vitis è stata legata per alcuni mesi al giornalista Paolo Brosio, con cui si è recata in alcuni famosi salotti tv (come quelli della D’Urso). La ragazza ha confessato a Fanpage che, durante la sua storia con il giornalista, si sarebbe recata con alcuni amici a casa di Fabrizio Corona (all’epoca agli arresti domiciliari) dove avrebbe ricevuto da parte dell’ex Re dei paparazzi alcuni “consigli” su come gestire la sua storia con Brosio nei salotti tv. La ragazza ha più volte affermato di non aver dato retta all’ex Re dei paparazzi, che sostanzialmente l’avrebbe invitata a “mentire” sulla sua storia con il giornalista.

“Il suo filone era mettere in cattiva luce Paolo e passare io per la poco di buono che si faceva usare fisicamente da un uomo più grande per andare in tv. Cosa che avrebbe fatto passare male sia Paolo che me”, ha confessato la ragazza a Fanpage.

Fonte foto: https://www.instagram.com/la.devitis/

Marialaura De Vitis contro Fabrizio Corona

L’ex fidanzata di Paolo Brosio, Marialaura De Vitis, ha gettato nuove accuse su Fabrizio Corona, che a suo dire le avrebbe consigliato di “mentire” in merito ai suoi rapporti con Brosio nei salotti tv della D’Urso. Proprio nei programmi della conduttrice erano stati mostrati alcuni scatti “rubati” della ragazza mentre era intenta a baciare un uomo di nome Diego Granese che – stando a quanto riporta Fanpage – sarebbe più volte apparso sul profilo Instagram di Atena, società vicina a Fabrizio Corona.

“Avevo solo accettato un suo passaggio a casa e loro, Diego e Fabrizio, si saranno messi d’accordo con un paparazzo. Sono stata incastrata, volevano mandare in tv un loro talent sfruttando me”, ha dichiarato Marialaura De Vitis a Fanpage. Corona replicherà a quanto da lei affermato?

La fine della storia con Brosio

La giovane modella ha confermato che la sua storia con Brosio è iniziata durante l’estate 2020 – poche settimane prima che il giornalista entrasse nella casa del GF Vip – e che si sarebbe conclusa pacificamente poco tempo fa. “Io e Paolo in questi giorni ci siamo visti per chiarire il nostro rapporto e oggi, di comune accordo, siamo arrivati alla conclusione chela nostra relazione purtroppo è finita. Nonostante ciò, il bene che ci vogliamo rimane e tutto quello che abbiamo passato insieme come coppia vera non verrà mai cancellato da nessuno”, aveva scritto tramite social la modella.

Fonte foto: https://www.instagram.com/la.devitis/