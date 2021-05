La conduttrice della Bbc Lisa Shaw è scomparsa a 44 anni. Una settimana prima si era sottoposta alla vaccinazione anti-Covid.

La conduttrice radiofonica di Bbc Newcastle, Lisa Shaw, si è sottoposta alla vaccinazione contro il Coronavirus (per mezzo del vaccino AstraZeneca) e una settimana più tardi è scomparsa per una presunta trombosi legata ad emorragie interne. Il medico legale deve ancora valutare se la vaccinazione possa aver in qualche modo creato delle complicazioni alle condizioni di salute della conduttrice, ma la famiglia di Lisa Shaw – stando a quanto riporta l’Huffington Post – riterrebbe responsabile la stessa vaccinazione.

Lisa Shaw: morta la conduttrice della Bbc

La conduttrice britannica Lisa Shaw è scomparsa a 44 anni. La notizia ha rapidamente fatto il giro della rete visto che in queste ore i familiari della donna avrebbero “accusato” la sua recente vaccinazione per mezzo del siero anti-Covid AstraZeneca, già finito nell’occhio del ciclone (e in alcuni paesi ritirato) per la presunta incidenza di morti dovute ad alcuni lotti (e su cui ancora mancano conferme e chiari riferimenti).

La famiglia della conduttrice – a quanto riporta il Guardian – ha fatto sapere che Lisa Shaw ha iniziato ad accusare un forte mal di testa dopo l’assunzione del vaccino e, una settimana più tardi, è morta per dei coaguli e delle emorragie interne. I medici starebbero svolgendo le dovute verifiche per comprendere le cause della morte della conduttrice.

Chi era la conduttrice scomparsa

Lisa Shaw era una conduttrice britannica della Bbc radio che aveva da poco compiuto 44 anni. I suoi canali social sono privati, ma nelle sue foto profilo appare insieme a suo figlio (ancora molto piccolo). Rik Martin, editore esecutivo ad interim di Bbc Radio Newcastle, ha dichiarato al Guardian: “Tutti qui sono devastati e pensano alla bella famiglia di Lisa. Era una collega fidata, una presentatrice brillante, un’amica meravigliosa, moglie e mamma amorevole. Amava stare alla radio ed era amata dal nostro pubblico”.