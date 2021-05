Roberto Parli è tornato ad accusare via social Adriana Volpe, con cui da tempo ha annunciato di essere in procinto di separarsi.

In un post poi cancellato dai social Roberto Parli è tornato a gettare pesanti accuse contro la moglie Adriana Volpe, con cui da tempo è in procinto di formalizzare la separazione. Parli ha postato una foto della conduttrice in compagnia di Marco Profeta e ha insinuato che lui fosse stato – per altro senza veli – in casa sua e difronte alla figlia Gisele. L’ex marito della conduttrice ha anche dichiarato di essere pronto ad affrontare la questione in tribunale e a seguire ha rimosso il post incriminato. “Le falsità prima o poi devono uscire! Avvocato, cantante, autore e chi più ne ha più ne metta! Io so solo una cosa: che questa persona girava in casa dei Signori Volpe-Parli in quanto ancora sposati! Davanti a nostra figlia Gisele!”, ha dichiarato Roberto Parli (affermando anche che la persona in questione non indossasse vestiti).

Roberto Parli contro Adriana Volpe

A quanto pare l’unione tra Roberto Parli e Adriana Volpe non è naufragata pacificamente: dopo l’annuncio di separazione l’ex marito della conduttrice ha iniziato a scagliare frecciatine infuocate contro di lei via social e a seguire ha gettato delle pesanti e controverse accuse (salvo poi cancellare il suo post). Nel messaggio incriminato Parli sembra insinuare che la conduttrice avesse una relazione con Marco Profeta prima che il loro divorzio venisse definitivamente ufficializzato.

La replica della conduttrice

Adriana Volpe si è sbrigata a smentire la vicenda e ha dichiarato che poche ore prima dello sfogo di Roberto Parli sui social loro due si sarebbero visti a cena in un’atmosfera apparentemente serena e pacifica.

“Ho letto un post che devo duramente censurare e che, purtroppo, palesa i gravi problemi di mio marito. Basti pensare che ieri sera eravamo serenamente a cena al ristorante insieme con nostra figlia e oggi pregiudica e infanga. Al momento non voglio aggiungere altro, non essendo questa la sede”, ha scritto in un post via social la celebre conduttrice.

