Beppe Menegatti, marito dell’étoile Carla Fracci, ha espresso il suo cordoglio a poche ora dalla scomparsa della moglie.

Quella tra Carla Fracci e Beppe Menegatti è stata un’unione felice e longeva: i due erano legati dal 1953 e dal loro amore era nato il figlio Francesco. A poche ore dalla scomparsa della celebre ballerina – che da tempo lottava contro un tumore – suo marito ha confessato a La Repubblica tutto il suo cordoglio:

“Vorrei dire tante cose, perché è una vita insieme, dal 1953 a oggi che ci si conosceva, abbiamo fatto tante cose, un figlio meraviglioso che è qui con me e presto arriveranno anche i nipoti da Roma, ma è troppo triste. Troppo”, ha dichiarato, e ancora: “Ho chiuso il mio telefono perché non resisto emotivamente, ci stanno chiamando da tutto il mondo, dal Sudafrica al Giappone, da New York, da Londra. Una cascata di amore che viene riversato su Carla da questa grande famiglia teatrale internazionale a cui sono grato.”

Carla Fracci e Beppe Menegatti

Carla Fracci: il lutto del marito Beppe Menegatti

Carla Fracci e suo marito Beppe Menegatti hanno avuto un’unione sentimentale ed artistica tra le più famose nel mondo della danza. I due si sono conosciuti nel 1953 quando, recandosi al Teatro la Scala in cerca di due ballerine per l’opera Mario il Mago, Menegatti incrociò per la prima volta gli occhi con la celebre étoile, scomparsa il 27 maggio a 84 anni.

I due convolarono a nozze nel 1964 e fino agli ultimi giorni di vita della ballerina sono stati inseparabili: lo stesso Beppe Menegatti è stato accanto a Carla Fracci durante la sua battaglia contro il cancro e ha sempre rispettato la riservatezza con cui sua moglie ha deciso di vivere la malattia.

Il ricordo della ballerina

La scomparsa della celebre ballerina italiana ha scosso l’Italia intera e in tanti sui social le hanno dedicato messaggi d’affetto e di cordoglio. Tra i tanti che l’hanno ricordata via social anche la cantante Patty Pravo, che via Twitter ha scritto: “Carla non è andata via, è eterna”. Mentre Virginia Raffaele ha dichiarato al Corriere della Sera: “Una parte di me “ballerà” sempre con te”.