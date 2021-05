Una notizia bomba, quella spifferata nel corso di Friends Reunion: Jennifer Aniston e David Schwimmer stavano insieme anche fuori dal set.

Lo speciale Friends Reunion, andato in onda su HBO Max e Sky, ha lasciato i telespettatori a bocca aperta. Dopo ben 17 anni, tutti gli attori sono tornati sul set per rivelare dettagli inediti. Uno di questi riguarda Jennifer Aniston e David Schwimmer, che erano una coppia anche lontano dai riflettori. “Impossibile che il cast non si fosse accorto di niente“, ha ammesso l’attore; mentre lei ha dichiarato: “Il primo bacio ce lo siamo dati lontani dalle telecamere, in un bar“.

Nella serie tv, una delle più fortunate di sempre, vestivano i panni di Rachel Green e Ross Geller e la loro coppia ha fatto sorridere milioni di fan. Eppure, non si trattava soltanto di finzione. Lontano dal set e da occhi indiscreti, Jennifer e David avevano una vera storia d’amore. Nel corso di Friends Reunion, ad introdurre l’argomento love story, è stato il conduttore James Corden, che, senza troppi giri di parole, ha esclamato: “Mi permetterete una domanda sfacciata? È impossibile non rendersi conto, guardando le immagini della serie, che eravate tutti attori giovani, sexy, di bell’aspetto e di successo. Per me è inconcepibile che non ci fossero storie d’amore fuori dallo schermo“. E’ in questo momento che è andata in scena la confessione della Aniston e di Schwimmer.

Jennifer Aniston e David Schwimmer in love: la confessione

Ed è così che, dopo ben 17 anni, Jennifer e David hanno vuotato il sacco. Mentre gli altri Friends, ovvero Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e Matthew Perry, si guardavano intorno, Schwimmer ha ammesso:

“Durante la prima stagione di Friends ho avuto una grande cotta per Jen e i sentimenti sono stati ricambiati“.

Tutti si sono guardati scioccati, mentre Jennifer, visibilmente imbarazzata, ha replicato:

“Ricordo di aver detto a David che il nostro primo vero bacio non doveva essere sul set. E posso dire che probabilmente c’è stato in un bar. Il nostro amore lo abbiamo incanalato in Ross e Rachel“.

La relazione è andata avanti per un po’, ma entrambi hanno confessato che mantenere un low profile a lavoro era molto difficile. “Ad un certo punto ci stavamo schiacciando a vicenda“, ha ammesso l’attore. Davanti alla finta incredulità dei colleghi, ha dichiarato: “Quando avevamo delle pause dalle prove, c’erano momenti in cui ci coccolavamo sul divano. Ci mettevamo a cucchiaio e ci addormentavamo sul divano… E io continuavo a pensare, come fosse possibile che il cast non si fosse accorto di niente“.

In realtà, dopo la confessione di David è emerso che tutti gli attori di Friends erano al corrente della love story. Insomma, una gag nella gag che è piaciuta moltissimo ai telespettatori.