Non solo le polemiche sul futuro a Pomeriggio 5, Myrta Merlino fa parlare per il “primo topless dell’estate”. La giornalista è stata paparazzata…

Al centro dell’attenzione per gli ascolti a Pomeriggio 5 e soprattutto per il suo futuro incerto nel programma, Myrta Merlino torna a far parlare e lo fa con quello che è stato ribattezzato “il primo topless dell’estate”. I paparazzi di Chi hanno intercettato la giornalista e conduttrice in un momento di sano relax dove, evidentemente, aveva deciso di sentirsi totalmente libera…

Myrta Merlino paparazzata in topless

Myrta Merlino

Un momento di relax a svago che, però, è stato oggetto delle attenzioni dei paparazzi. Per la Merlino sono arrivate le prime ore di “estate” al mare sulla spiaggia di Sabaudia dove ha potuto godere del sole e delle temperature piacevoli. La giornalista, però, come detto, è stata pizzicata dai fotografi presenti, quelli di Chi, che l’hanno beccata in un momento davvero particolare.

La donna è stata fotografata in quello che è stato ribattezzato il “primo topless dell’estate”. Eccola, infatti, nel servizio del settimanale, immortalarla in splendida forma senza la parte superiore del costume a prendere il sole e fare delle telefonate. Poi, successivamente, altri scatti durante una passeggiata sul bagnasciuga.

Le immagini della giornalista sono subito diventate virale e sono state riprese anche sui social in diversi post tra cui quello di Giuseppe Candela:

"Il primo topless della stagione è di Myrta Merlino" (Chi) pic.twitter.com/3phFidtvau — Giuseppe Candela (@GiusCandela) May 8, 2024

Polemiche e futuro a Pomeriggio 5

Il servizio di Chi è arrivato in un momento davvero particolare per la giornalista che, da alcune settimane, è sotto la lente di ingrandimento riguardo al suo futuro a Pomeriggio 5. Infatti, anche al netto delle sue assenze dalla trasmissione, si sta parlando sempre di più di possibili sostitute della donna. Dopo aver preso il posto di Barbara D’Urso, la stessa Myrta potrebbe ricevere il benservito con tanti nomi anche importanti che sarebbero in lizza per succederle…