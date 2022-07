Mercedesz Henger dopo l’Isola dei Famosi replica duramente alle dichiarazioni dell’ex Lucas Peracchi che aveva detto cose non molto carine sul suo fisico.

Mercedesz Henger, una volta tornata dall’Isola dei Famosi ha deciso di togliersi un sassolino dalla scarpa. Mentre partecipava al reality, il suo ex Lucas Peracchi ha fatto delle dichiarazioni poco lusinghiere sull’attuale fisico dell’influencer. In occasione di un intervista al settimanale Nuovo, l’ex naufraga replica alle sue dichiarazioni.

La replica di Mercedesz Henger a Lucas Peracchi

Come riporta FanPage, Lucas Peracchi sui social aveva commentato il fisico della sua ex Mercedesz Henger: “Qui è quando l’allenavo io (un dato di fatto). Ora guardate l’Isola e datevi delle risposte (non l’alleno da un anno e mezzo). Non esprimo pareri, anche se è il mio lavoro, per evitare di essere accusato di parerismo“.

Una foto di Mercedesz Henger

Le sue dichiarazioni evidenziano un parere poco positivo sull’attuale fisico dell’ex naufraga che, tornata dal noto reality, replica: “Quella è una sua opinione. Non è carino commentare il fisico di una ragazza. Lui ha l’abitudine di esprimersi così. Noi ci siamo lasciati da più di un anno. Spero che sia felice nella sua nuova vita che però non riguarda più la mia“.

Infine, la figlia di Eva Henger ha spiegato perchè fosse finita la storia tra lei e l’ex tronista di Uomini e Donne: “Questa è una storia che mi rimarrà nel cuore per sempre. Abbiamo vissuto momenti bellissimi ma verso la fine litigavamo davvero troppo e ci siamo allontanati. Non abbiamo più avuto nessun contatto, neppure telefonico. Non ce n’è motivo. Resta ciò che abbiamo condiviso“.

Riproduzione riservata © 2022 - DG