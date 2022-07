Violeta Mangrinan dovrebbe partorire a fine luglio la sua prima figlia, Gala, e si è assicurata tutti i migliori confort disponibili pagando 1900 euro.

Violeta Mangrinan aspetta con ansia di dare alla luce la piccola Gala, frutto dell’unione con Fabio Colloricchio. I due si sono conosciuti a Supervantes e da lì non si sono più lasciati. L’influencer e modella ha confessato ai suoi follower che per il momento del parto, previsto per la fine di luglio, si è assicurata tutti i confort possibili per la cifra di 1900 euro.

Le dichiarazioni di Violeta Mangrinan sul parto di “lusso”

Violeta Mangrinan ha svelato ai suoi follower di essersi assicurata un parto con tutti i confort possibili. La modella avrà una camera molto spaziosa con una vasca all’interno, e anche un’ostetrica personale un mese prima del parto e anche nel giorno della nascita. In più ci saranno strumenti per agevolare il travaglio come: palla da pilates, sgabelli, cuscini.

Una foto di Violeta

Su questo la compagna di Fabio Colloricchio dichiara: “Il miglior investimento della mia vita. Avevo l’opportunità di farlo e l’ho fatto“. Poi la modella svela che il suo medico le abbia sconsigliato di mangiare la placenta della bambina ma comunque rimane decisa per piantarla in giardino come fertilizzante.

Insomma, per 1900 euro Violeta si è assicurata più confort per alleggerire l’ansia che naturalmente la prima nascita di un figlio comporta. La modella dovrebbe partorire a fine mese se tutto procede secondo i piani ed è già seguita dalla sua ostetrica personale che l’ha aiuterà lungo tutto il percorso.

