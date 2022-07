Massimiliano Rosolino è stato tempestato dalle polemiche sul web per aver postato una foto sorridente, con dietro la Marmolada.

L’ex nuotatore è nella bufera, per aver pubblicato una foto con sfondo la Marmolada. Massimiliano Rosolino, nello scatto, è in posa a torso nudo e sorridente e questo ha scatenato tantissime polemiche e insulti sul web. La Marmolada è infatti teatro di un recentissimo distacco di un pezzo enorme di ghiaccio che ha travolto molti alpinisti, provocando diversi morti. Secondo gli utenti il suo post è irrispettoso verso la tragedia appena accaduta.

Lo scatto di Massimiliano Rosolino che ha fatto infuriare il web

Massimiliano Rosolino ha pubblicato uno scatto in cui sorride e scrive: “Chi non ride, non vince“. Sullo sfondo della foto però, si intravede la Marmolada teatro di una tragedia davvero fresca. Le ricerche per trovare i dispersi sono ancora in corso, per questo il tempismo dello scatto dell’ex nuotatore non è gradito al web.

Numerosi sono gli insulti che gli utenti hanno pubblicato nei confronti di Rosolino: “Che ti ridi?dietro hai la marmolada…” e ancora: “E togli sta foto!”, poi: “Si poteva evitare“. Questi e tanti altri insulti ha generato la foto in questione, tanto che l’ex nuotatore ha dovuto rimuoverne alcuni che per il loro forte contenuto. Insomma, il web non ha perdonato il gesto di Rosolino che, al momento, non è ancora intervenuto con dichiarazioni ufficiali per sedare le polemiche. Attendiamo la sua replica.

Riproduzione riservata © 2022 - DG