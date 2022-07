Edoardo Tavassi racconta cosa pensa di Soleil Sorge e come ha preso il suo arrivo in Honduras insieme agli altri naufraghi.

Edoardo Tavassi è tornato alla sua vita e al suo lavoro dopo l’Isola dei Famosi. Al suo ritorno, l’ex naufrago è rimasto molto attivo sui social e proprio su Instagram ha deciso di raccontare cosa pensa su Soleil Sorge. L’influencer italo-americana è rimasta per pochi giorni nel reality ma sembra aver colpito il fratello di Guendalina e anche Vaporidis e Alvin.

Le dichiarazioni di Edoardo Tavassi su Soleil Sorge

Isola dei famosi

Come riporta Blogtivvu, Edoardo Tavassi svela cosa pensa di Soleil Sorge e del suo arrivo all’Isola dei Famosi: “Quando l’ho vista arrivare, fermi… mi si è bloccato tutto. Io e Nicolas e anche Alvin stavamo tutti imbambolati e a bocca aperta. Ci siamo un attimo bloccati diciamo. No vabbè, scherzi a parte… perché è una bellissima ragazza.

E non è solamente bella. Ha fatto la prova dell’uomo vitruviano facendo i salti carpiati, è fortissima davvero. Diciamo che è stato uno show bello quando c’è stata Soleil con noi. Poi devo rivelare che è anche molto simpatica, bella, insomma Soleil per me è un grande sì. Questa ragazza è assolutamente approvata.“

Dopo la sua esperienza al GF vip 6, secondo quanto riporta TvBlog, Soleil Sorge sarà impegnata in un’altra trasmissione: “Poi direttamente dal Grande fratello vip 6 e dalla Pupa e il secchione Soleil Sorge, ma certamente il ruolo di primadonna fra le celebrità che animeranno la seconda serie di Back to school se lo prenderà Valeria Marini (baci stellari compresi).“

Riproduzione riservata © 2022 - DG